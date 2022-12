Rachel: “Met een rood hoofd dweilde ze mijn kerstdessert uit de vriezer”

Ik drink thee met melk en tik zonder moeite een full English breakfast weg. Maar er is één Britse culinaire traditie die me te ver gaat: Christmas pudding. Een klont donkerbruin gedroogd fruit, gemarineerd in brandewijn, bedolven onder suikerboter met brandy en overgoten met zoete sherrysaus. No, thank you. Doe mij maar een mandarijntje.

Toen ik voor het eerst werd uitgenodigd om de kerstdagen door te brengen bij de keurige Engelse ouders van mijn (toen nog) vriend, kondigde ik voorzichtig aan dat ik niet van Christmas pudding hield. Zijn moeder keek me verbaasd aan. Geen Christmas pudding? Maar die van haar was echt heel lekker, een familierecept! Ze zei er meteen achteraan dat ze voor mij wel iets anders zou maken.

Nu caterde mijn schoonmoeder die Kerst niet alleen voor haar gezin plus nieuwe aanhang, maar organiseerde ze op kerstavond ook een borrel voor de hele buurt. Niet gek dat de ijskast in de keuken daags voor Kerst mudje­vol zat. Voor het lollige mini-ijstaartje met bramen dat ze speciaal voor mij had gemaakt, was geen plaats meer. Geen nood, hij kon in de Christmas fridge in de garage; een ijskast die alleen in december werd aangezet, speciaal voor de gin, de tonic en de ijsblokjes.

Helaas bleek deze ijskast na kerstavond niet goed te zijn dichtgedrukt. Terwijl mijn schoonvader de volgende dag de Christmas pudding flambeerde, dweilde mijn schoonmoeder mijn ijstaartje uit de vriezer en ging met een rood hoofd op zoek naar ingrediënten voor een geïmproviseerd nooddessert. Ik kon kiezen uit een rol chocoladekoekjes, een sixpack fruityoghurtjes, “of wil je toch Christmas pudding proberen?” Tegen keurige Engelse dames mag je natuurlijk nooit nee zeggen, zeker niet als ze zich opgelaten ­voelen. Ik koos voor de pudding, prakte er dapper ­suikerboter doorheen en zei: “Mmm, lovely.”

Sindsdien denkt mijn schoonmoeder dat ze mij met haar superieure familierecept heeft bekeerd. Ik krijg dus al meer dan twintig jaar ongevraagd Christmas pudding geserveerd. Eigenlijk wil ik nog steeds liever een mandarijntje.