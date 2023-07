Rachel: “Mijn lichtbeige tuinstoeltjes zagen er na een regenbui uit als een plaats delict”

Als het gaat om haar tuinmeubilair is Rachel Lancashire niet gezegend met geluk. Het meeste valt nu in de categorie ‘lelijk maar functioneel’.

Er schijnen mensen te zijn die het kunnen: exclusieve en smaakvolle designtuinmeubels kopen en daar jarenlang probleemloos plezier van hebben zonder dat er rode wijn overheen gaat of een kind er een ongelukje op heeft. Dat zijn waarschijnlijk dezelfde mensen die ook lichtgekleurde kussens op hun exclusieve en smaakvolle design-tuinmeubels durven leggen, en die keurig opbergen voordat het gaat regenen. Ik heb het geprobeerd hoor, maar ik heb dat gen niet.

Alle enigszins knappe tuinmeubels die ik ooit heb gekocht waren binnen de ­kortste keren kapot, bevlekt, verbleekt, gescheurd, aangevreten of wit uitgeslagen. Het begon met de lichtbeige ­tuinstoeltjes die tijdens een barbecuefeestje onder crêpe­papieren slingers stonden, en er na een ­onverwachte regenbui permanent uitzagen als een plaats delict. Daarna kwam het voorval met de dikke tak die uit een boom brak en dwars door ons glazen tuintafelblad viel. En de roze canvas vouwstoel waarop een houtduif diarree kreeg. En het op maat gemaakte tuinkussen waar de buurkater ­dagelijks tegenaan sproeide. Een paar jaar geleden was ik er wel een beetje klaar mee, na het kunststof designkrukje dat dwars door je jeans ­glasvezelsplinters in je benen stak. Ik kocht een hufterproof tuintafel en -bank van houten balken.

Hartstikke lelijk, maar oerdegelijk. Knappe tak die daar doorheen valt, dacht ik, en ook de buurkater vond het nieuwe ­meubilair zijn piesgraffiti niet ­waardig. Ik was inmiddels vrij ­serieus gaan tuinieren, en ontdekte algauw dat dat lelijke-maar-stevige bankje een fijn schap was om mijn kratten met zaailingen op te parkeren. En dat ik op de tafel met gemak mijn hele collectie pelargoniums in ­terracotta potten kon uitstallen. ­

Inmiddels pretendeer ik niet eens meer dat mijn tuinmeubels er zijn om op te zitten of aan te eten. Het zijn lelijke, lompe podia voor mijn ­exclusieve en smaakvolle designplanten, en daar ga ik nog jarenlang probleemloos plezier van hebben.