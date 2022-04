Rachel wil er graag jong uit blijven zien nu haar vijftigste levensjaar is genaderd. Ze gaat op onderzoek uit welke beautyroutine het beste is.

Mijn dagelijkse beautyregime bestond altijd uit vijftien stappen: eerst dertien stappen om van mijn bed naar de badkamerspiegel te wandelen om te kijken of het ermee door kon, vervolgens een douche en afsluitend een huismerkdagcrème van de stuntdrogist. Want waarom zou je zitten hannesen met moeilijke flesjes en potjes als je je ochtendgezicht succesvol uit de plooi kunt halen met een lauw washandje en een goedkope crème? Maar toen werd ik vijftig en trapte mijn gezicht daar niet meer in.

Het aanbod cleansers, toners, moisturizers en serums die beloofden de boel weer recht te kunnen trekken, bleek enorm. Ook na gedegen research was me niet duidelijk wat ik nodig had, en in welke volgorde, wanneer, hoe vaak en waar ik al die producten moest smeren. Het leek me slim te rade te gaan bij iemand die ervoor had doorgeleerd, dus voor mijn verjaardag vroeg ik een tegoedbon voor een consult bij de chicste beautysalon van de stad. Ik kreeg de bon in een knap lichtgrijs tasje met vloeipapier en een witte strik.

Op diezelfde verjaardag kreeg ik ook een nieuwe kurkentrekker en een elektrische heggenschaar, maar het lichtgrijze tasje kon ik aan het eind van de dag nergens meer vinden. Meestal moet mijn zoon er een keer of drie aan worden herinnerd dat hij het oud papier wegbrengt, maar hij had zich speciaal voor mijn verjaardag van z’n beste kant laten zien. Toen ik hem voorzichtig vroeg of hij per ongeluk een lichtgrijs tasje had gezien bij het dumpen van de dozen, moest hij even nadenken. “Zat er een witte strik om?” vroeg hij.

Ik hoop op mijn volgende verjaardag dus een nieuw lichtgrijs tasje te ontvangen. Mijn zoon had gelukkig wel wat troostende woorden voor me; hij vond dat ik nog best wel mooi was, voor een vijftigplusser. “En je kunt altijd nog iets aan je gezicht doen met de heggenschaar en de kurkentrekker.”