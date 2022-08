Rachel: “Toen de bloemist belde, brak het zweet me uit”

Rachel stuurt een collega een bosje bloemen en gaat uit haar comfortzone met de tekst op het kaartje.

Als dank voor een goed woordje bij een nieuwe opdrachtgever, bestelde ik online een bos bloemen voor een lieve collega-freelancer. Op de website ­vinkte ik vlot ‘Boeket Zomerverrassing Middel (excl. vaas)’ aan, maar over de tekst voor het bijbehorende kaartje moest ik wat langer ­nadenken. De collega in kwestie is namelijk Gevierd Columnist van beroep, dus ik kwam niet weg met ‘Bedankt, groetjes Rachel’. In de 200 karakters die het webformulier toestond schreef ik een grappig bedankje waarin ik een woord gebruikte dat niet zo netjes was. Daar kon de Columnist wel tegen; ik ken haar langer dan vandaag.

Maar nadat ik de bestelling had gedaan, ­begon ik toch te twijfelen. Was het niet onprofessioneel om kleurrijke taal te gebruiken op bedankjes voor Gevierd Columnisten? Geen wonder dat ze niet reageerde. En de bloemist zou het misschien ook niet op prijs stellen, want die opereerde in een deel van het land waar veel mensen ‘potverdikkie’ te ver vinden gaan. Op dat moment ging de telefoon. Het was de bloemist die zei dat hij het boeket zonder kaartje had geleverd. Het zweet brak me uit. Dat ene woord was vast tegen zijn geloof en daarom had hij mijn bos gecensureerd. Maar het viel mee: het kaartje bleek écht kwijt en de bloemist belde alleen met excuses en de vraag of ik de ontvanger wilde laten weten dat het boeket van mij kwam. De privacywet verbood het hem namelijk om mijn naam met haar te delen.

Opgelucht belde ik de Columnist. Ze had zich inderdaad afgevraagd wie haar die bloemen had gestuurd. “Wacht ik stuur je een foto”, zei ze. Boeket ‘Zomerverrassing Middel (excl. vaas)’ was inderdaad een verrassing: een kleurrijke maar spuuglelijke bos knalroze alstroemeria’s. Ik vertelde de Columnist dat ik blij was dat het kaartje was kwijtgeraakt, maar we waren het erover eens dat het boeket vele malen aanstootgevender was dan mijn niet-zo-nette woord.