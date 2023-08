Rachel: “Yotam Ottolenghi stond op het punt me te ontmaskeren als baksukkel”

Rachel Lancashires zoon Jacob (17) lust geen chocola, dochter Zwaantje (16) houdt niet van karamel en haar man Richard is allergisch voor banaan. Soms bakt ze een banoffeetaart met chocola. Puur om ze te pesten.

Een jaar of wat geleden kreeg ik via het tijdschrift waar ik werkte een uitnodiging voor de presentatie van het nieuwe bakboek van Yotam Ottolenghi. Al mijn culinair ­begaafde vriendinnen waren gierend jaloers dat uitgerekend ik – de slechtste kok van het westelijk halfrond – daarvoor werd uitgenodigd. “Ik ben wel heel goed in eten”, verdedigde ik mezelf. “Vooral taart!”

De presentatie vond plaats in een chic restaurant in Amsterdam. Heel culinair Nederland was er, inclusief Janny van Heel Holland bakt. Ik was overduidelijk de kneus tussen de kookroyalty. “Maar,” zo sprak ik mezelf bemoedigend toe: “Yotam gaat me heus niet onderwerpen aan een derdegraadsverhoor over meringues.”

Net toen ik een goddelijk dessert naar binnen lepelde, kwam er iemand naast me zitten. Het was Yotam, die een gezellig babbeltje kwam maken. “And what about you... do you bake?”, vroeg hij vriendelijk. Het geluid in het restau­rant kreeg ineens een soort slow motion-­echo. Dit was precies het scenario waarmee ik mezelf even daarvoor bang had zitten maken: Yotam Ottolenghi stond op het punt me ­genadeloos te ontmaskeren als baksukkel.

Er zat maar één ding op: in de ­aanval. “Wat ik je altijd heb willen vragen...” hakkelde ik met een mond vol taart, “hoe maak je nou eigenlijk de beste meringues?” Goeie vraag, vond hij, en hij stak van wal. Hij had het over ­wijnsteenpoeder en maïzena en nog een heleboel andere superhandige tips voor het maken van de perfecte meringue.

Bak ik sindsdien die volmaakte fluffy zoete wolkjes? Nee, want ik mag dan wel een ­persoonlijke masterclass hebben gekregen van Mister Meringue himself, maar ik was zo starstruck dat ik het allemaal niet heb gehoord. Ik kreeg nog wel een gesigneerd ­exemplaar van zijn boek. “Happy meringue!”, had hij erin geschreven. Mijn sneue schuimtaartjes komen nog altijd uit de oven alsof iemand erop heeft gezeten.