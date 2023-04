Roos: “Corona is gelukkig voorbij. Maar man, wat mis ik de elleboogshake”

Roos ergert zich aan het continu veranderen van de shakes, drie zoenen of de knuffels. Wat is volgens haar dé manier van begroeten?

Na coronatijd is het helemaal misgegaan. Nou ja, daarvoor was het eigenlijk ook al een zooitje. Vroeger in mijn jeugd was groeten overzichtelijk: mensen die je niet kende, gaf je een hand, mensen die je wel kende twee kussen. Kus op de linkerwang, kus op de rechterwang, leuk je te zien, en klaar. Kind kon de was doen. Op een gegeven moment werd het drie keer kussen, niemand weet waarom. Ook daar kon ik op zich mee leven. Kus links, kus rechts, kus links, heel erg bijzonder leuk je te zien en we konden verder met de dag.

Maar plotseling veranderde álles. Op een kwade dag kwam ik een vriend tegen. Onze gezichten plooiden zich in de “Hooooi!”-grijns, we bogen ons langzaam naar elkaar toe, kusten elkaars wang, maar toen ik hem de tweede keer wilde kussen, keerde de vriend zich van me af. Hij maakte een duikbeweging, waardoor mijn kus smakkend in het luchtledige belandde, en klampte zich plotsklaps als een aapje aan me vast, waarbij hij zijn armen stevig om mijn bovenlijf schroefde. “Even huggen, hoor.”

Waar kwam dit opeens vandaan? Blijkbaar had ik de memo gemist, want vanaf toen gaven meer en meer vrienden nog maar één kus en een omhelzing. En hoewel ik beter zou moeten weten, lukte het me maar niet om eraan te wennen, waardoor ik jarenlang gênant kussend in de lucht bleef hangen, terwijl de ander mij uitgebreid aan het omarmen was.

En toen kwam corona en mochten we niets meer. Heel eerlijk gezegd vond ik dat het enige voordeel aan dat virus. Maar dan ook wel echt een groot voordeel. Geen geschutter, geen geaarzel, gewoon lekker afstandelijk. Iedereen wist ervan, kussen, huggen of handen schudden was uit den boze. We gaven een elleboog en daar moest iedereen het mee doen. Ik vond het top.

Godzijdank, corona ging voorbij. Daar ben ik natuurlijk reuze opgelucht over. Maar man, wat mis ik de elleboogshake. Want inmiddels zijn behoorlijk wat vrienden weer gaan huggen. Anderen doen opeens een heel ingewikkelde handshake, alsof het pubers van vijftien zijn. De drie kussen zijn terug. En tegelijkertijd zijn er ook anarchistische types die er weer op staan om slechts één zoen te geven. Het is onvoorstelbaar ingewikkeld. Kunnen we alsjeblieft even als heel Nederland, of in elk geval heel Libelle lezend land met elkaar afspreken wat we doen? En als iemand dan weer dreigt te huggen? Dan zeggen we gewoon “De groeten!”