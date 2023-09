Roos: “Het voelt als een zonde als ik mijn hand in een zak chips steek”

De moeder van Roos lette altijd op ieder pondje en daar merkt Roos nu nog de gevolgen van.

Jahaa, nu zit ik ermee. Róman had van ons een slaapfeestje mogen organiseren. De moeder van een van de jochies die kwam logeren was bijzonder attent en had een doos macarons meegegeven. “Voor de moeite!” zei ze erbij. Niet wetende dat mijn moeite nu pas zou beginnen. Want hoewel een groepje 11-jarigen heel veel herrie kan maken, valt dat in het niet bij zoete koekjes die de hele avond: “Eet mij! Eet mij!” schreeuwen. Nu zou ik er van mezelf best eentje mogen, maar ik wil niet dat het hele huis me ziet knagen. Ik ben namelijk een stiekeme snoeperd. Inderdaad, het is van de zotte. 48 jaar ben ik nu, maar nog altijd heb ik het gevoel een enorme zonde te begaan als ik mijn hand in een zak paprikachips steek, op straat wellustig een roomijsje verorber of me dus tegoed doe aan mierzoete macarons die ik nota bene cadeau heb gekregen.

Het komt natuurlijk allemaal van vroeger. Mijn moeder was een ex-fotomodel, zij is haar hele leven bezig geweest met dun zijn en dun blijven. Regelmatig neigde ze naar serieus ondergewicht, maar toch lag onze koelkast vol lightproducten. Hoewel ik dat best gek vond, heb ik er toch een tic van meegekregen. Naast mijn ma voelde ik me altijd een enorme schrokop. Zij was iemand die een broodje bestelde, beleefd het beleg opat (meestal zoiets als magere carpaccio), maar het brood zelf onder haar servet verstopte en beslist niet opat. Ik daarentegen had altijd honger. Ik had het liefst twéé broodjes, was dol op zoet en kon me ’s morgens bij het opstaan al verlekkerd afvragen wat ik die dag allemaal zou gaan eten.

Kon? Nee, dat kan ik nog steeds. Met plezier. Mijn moeders rigide eetpatroon heb ik niet overgenomen. Haar maatje 34 evenmin, en dat vind ik niet erg. Maar toch: als ik in het openbaar zogenaamd slecht eten in mijn mond stop, voel ik een schaamtescheut door mijn buikstreek gaan die ik net zo lekker aan het vullen ben. Dan hoor ik mijn moeder verzuchten: “Weet je wel hoeveel suiker hierin zit?” Ja, dat weet ik. Daarom sta ik het vol schuldgevoel in mijn eentje op te eten. Want ik schaam me voor mijn lekkere trek. Dus stond er vanavond een bijna 50-jarige vrouw besmuikt achter een keukenkastje drie macarons in haar mond te proppen. Daar was niets lekkers aan.