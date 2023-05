Roos: “Hoeveel kinderen lopen rond met het idee dat ze niet voldoen?”

Het schooladvies voor de middelbare school houdt Roos Schlikker bezig. Waarom moeten alle kinderen naar het vwo?

Het schijnt nogal een scène te zijn geweest. Een meisje uit groep acht van een school in de buurt kreeg haar advies voor de middelbare. De docenten vonden havo-vwo het meest geschikt. Dat bleek een enorme teleurstelling. Krijsend verliet het kind het pand, achternagezeten door haar ouders, die ook overstuur waren. Was dit echt het niveau van hun hartenlapje? Hun dotje dat per se naar het gymnasium wilde? Daarvoor had ze een zuiver vwo-advies nodig. Wat een ramp!

Ik hoorde het verhaal van een buurvrouw en wist: ze heeft het niet overdreven. Ook Róman zit in groep acht en hoewel dat een superleuk jaar is, inclusief eindmusical, blijkt één onderwerp voortdurend top of mind: het schooladvies.

Ik woon in een buurt met nogal ambitieuze ouders. Zo ken ik een stel dat hun kinderen al voor hun vierde levensjaar op Chinese les deed, want dat is immers een wereldtaal. Als ik zeg dat onze tweetalige opvoeding mislukt is, krijg ik van deze types meesmuilende reacties. Een beetje neerbuigend ook. François is Franstalig, dus die kon de kinderen die extra woordenschat met de paplepel ingieten. Dat gún je ze toch? Jazeker, maar François raakte in een totale talenknoop door steeds te moeten switchen van Nederlands naar Frans en andersom. Bovendien weigerden onze jongens naar hem te luisteren als hij ze niet in ferm Hollands toesprak (zij het met een ietwat zangerig accent).

Tja, ouderschap is teleurstellingen incasseren. Teleurstellingen over jezelf welteverstaan. Maar als ik zo om me heen kijk, zie ik dat ook kinderen nogal teleurstellen. Ze moeten in de hoogste competitie spelen bij hun sport, een instrument op conservatoriumniveau beheersen en wat onderwijsniveau betreft geldt alleen de top. Wat een waanzin. Een hoge opleiding is helemaal geen garantie op een gelukkig leven of een glansrijke carrière. Sterker, de vraag om vakmensen klinkt luider dan ooit. Natuurlijk is er niets mis mee als je kind graag met zijn neus in de boeken zit, maar kinderen die liever iets maken, iets bedenken, iets uitvoeren, zijn net zo veel waard. Hoeveel achtstegroepers lopen niet rond met de zenuwen in hun lijf, omdat ze denken dat ze niet voldoen?

“Je wil toch het beste voor je kind”, zeggen overambitieuze ouders vaak. Volgens mij is het beter om tegen je kind te zeggen: “Je bent meer dan goed genoeg, op alle niveaus.”