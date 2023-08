Roos: “Ik ben veel te druk met mezelf om aan seks te denken”

Roos Schlikker heeft last van haar eeuwige streven naar beter.

Vandaag ga ik het helemaal anders doen. Dat klinkt drastisch, maar is het niet. Ik doe het minstens twee keer per week, helemaal anders. Nee, ik ben heus niet al te onzeker over mezelf. Ik heb een fijn leven, ben meestal vriendelijk, zie er best leuk uit, ben goed in mijn werk en ben een betrokken partner, moeder en vriendin. Toch kan het altijd beter. Ik ben een wandelend zelfverbeteringstraject.

Loop ik door de boekhandel langs planken vol zelfhulp, dan neem ik zo een hele rij goede voornemens mee. Dun in acht dagen!, Accepteer je lijf binnen een week!, Vind rust door beter te organiseren!, Weg met de to do-lijstjes!, Geniet van je rust!. Er ligt één grote stapel tegenstrijdige tips op mijn nachtkastje. ’t Is een wonder dat er kinderen zijn gekomen, want eigenlijk ben ik veel te druk met mezelf verbeteren om überhaupt aan seks te denken. Tegen die kinderen roep ik trouwens voortdurend dat ze perfect zijn zoals ze zijn. Om ze er vervolgens fijntjes op te wijzen nooit meer te voetballen naast de servieskast, hun broertje niet als levende clown te schminken met mijn rode Chanel-lippenstift en hun drollen voortaan wél door te spoelen, zodat ik ze na een dag hard werken niet in de pot zie drijven.

Mijn eeuwige streven naar beter geeft me behoorlijk veel stress. Dus ga ik het nog één keer helemaal anders doen: ik laat los. Vanochtend moest ik denken aan een kunstwerk dat ik ooit zag. Op een papier stonden allemaal woorden en zinnen naast elkaar, variërend van ‘dikke kont’, ‘beter plannen’ en ‘calorieën’ tot ‘rimpels tellen’, ‘donderwolk’ en ‘piekermodus’. Vervolgens waren al deze termen met zwarte stift doorgestreept, ze waren nog maar net leesbaar.

Er bleven slechts drie woorden over zonder streep erdoor. Linksboven stond ‘het’, middenin ‘is’ en helemaal onderaan ‘goed’. Het. Is. Goed. Prachtig, toch? Misschien moet ik dat eens op mijn bovenarm laten tatoeëren, maar dan wel door een inktkunstenaar die naar perfectionisme streeft. Want zelfs aan loslaten zitten grenzen.