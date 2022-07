Het boek dat Roos met drie andere schrijfster heeft geschreven is uitgekomen. Zou ze dit keer wel op de bestseller lijst komen?

Voor elke schrijver die net een boek heeft uitgebracht, is woensdag een belangrijke dag. Dan verschijnt namelijk de Bestseller Top-60. Nu moet ik zeggen dat ik bij mijn eerste boeken niet eens durfde te dénken aan een plaatsje in die lijst. Terecht, overigens. Eén van die werkjes belandde in de grootste boekhandel van Amsterdam op een minuscuul stapeltje op de afdeling ‘Medische ethiek’. Dat is dus geen verkoopklapper geworden. Toch krijg ik, twaalf jaar na dato, nog altijd lieve berichtjes van mensen die ik met mijn boek heb geraakt. Dat leerde me een belangrijke les over die zogenaamde bestsellers. Want is een boek een bestseller als het goed verkoopt? Of als het aan de beste lezers wordt verkocht? Ach, allebei een beetje.

Natuurlijk bleef ik de jaren daarna nog steeds gevoelig voor die erelijst. Dat leverde nog een gênant verhaal op. De woensdag nadat mijn eerste roman uitkwam, stond ik nota bene op de Libelle Zomerweek. Tussen alle gezellige praatjes met lezeressen door, spiekte ik even op mijn telefoon: en daar stond het. Een bericht van mijn uitgever: ‘Je bent binnengekomen op zestig!’ Ik slaakte een vreugdekreetje, mijn moeder die mee was hopste vrolijk naast me. Onmiddellijk stuurde ik het goede nieuws de wereld in. Op Twitter, Facebook, LinkedIn. Je mag best soms zelf de slingers ophangen, toch? Zeker. Het is alleen best lullig als je ze meteen weer moet weg halen. Enkele uren later kreeg ik namelijk een beschroomd mailtje. De boekenlijstclub had een telfout gemaakt. Ik stond op plaats 61. Weg feest, weg slingers, weg waardigheid. Nou ja, je moet het niet overdrijven, maar achter het luide “HAHAHA” waarmee ik tweette ‘Kent u die mop van die vrouw die de bestsellerlijst binnen kwam?’ zat toch wat pijn.

Nu is er een nieuw boek uit: 4 wandelaars en een Siciliaan. Voor het eerst dacht ik: wat maakt die lijst uit? Ik schreef het met drie geweldige schrijfsters, heb enorm veel lol gehad, ik vind het zelf een heerlijk boek, dus het vindt zijn weg wel. Of niet. En dan was het ook een mooi project. Zojuist belde de uitgever. “Jullie zijn binnengekomen op nummer achttien!” riep ze. Ik grijnsde.

Maar nu zit ik te dubben. Durf ik weer de slingers op te hangen? Ach ja, ik doe het. Al is het maar omdat ik hoop dat het boek de beste lezers bereikt.