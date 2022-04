Beste Sigrid Kaag,

Vergeef me dat ik u bij uw voornaam noem, ik dacht: wij vrouwen onder elkaar kunnen dat doen. Maar sinds ik uw persconferentie zag, twijfel ik. Want vrouwen onder elkaar, wat is dat eigenlijk waard?

Misschien is het niet eerlijk dat ik dit vraag. Het doet er niet toe dat u een vrouw bent, ook niet nu er een metoo-affaire binnen uw partij speelt. En toch… Ik zag u een statement voorlezen. Heel feitelijk, rationeel.

Partijprominent Frans van Drimmelen had een relatie met iemand van D66. De vrouw verbrak de verkering, hij bleef haar lastigvallen op een zeer vervelende manier. De vrouw heeft dit aangekaart. Ook bij u. Er werd een onderzoek ingesteld. De conclusie? Niks aan het handje. Uit een tweede rapport bleek echter dat de klacht van de vrouw volledig gegrond was. Dat rapport werd stilgehouden. Pas na publicaties van de Volkskrant kwam u met een verklaring.

Dus daar stond u dan. Ik hoopte op een mea culpa. Op een bos rozen voor de vrouw. Op een schaamvol maar eerlijk relaas van u. Maar niets van dat al.

“Ik heb een fout gemaakt door niet door te pakken. Maar ik had geen formele rol,” zei u.

Misschien is dit naar de letter juist. Maar had u niet vooral een ínformele rol moeten hebben? Van al het nieuws dat over de zaak verscheen, vond ik één ding het naarst. Toen de vraag werd gesteld of u die persconferentiedag nog even met het slachtoffer had gebeld was uw antwoord hakkelend: “Nou eeeeh, nee.”

Precies op dat moment ontsnapte mij een vloek. Want je kunt praten over rapporten, partijstructuren, formaliteiten. Je kunt van iedere affaire een papieren tijger maken. Maar kun je enerzijds beweren dat je een partij leidt waarin het veilig is voor vrouwen grensoverschrijdend gedrag te melden, en anderzijds niet even bellen? Bellen als vrouwen onder elkaar? Met die heel simpele vraag: “Hoe is het eigenlijk met je?”

Ik keek verder naar uw gestamel. Uw blik werd starder, u raakte geïrriteerd. Ik weet zeker dat u het tijdens de verkiezingen enorm meende toe u zei dat u een nieuwe bestuurscultuur wenste. Een bestuurscultuur met ruimte voor de menselijke maat. Maar als degenen die de kar trekken zich verschuilen achter formaliteiten, waar is de medemenselijkheid dan? Ik zag u spartelen en voelde mededogen. Maar dat was precies wat u miste toen u dat telefoontje níet pleegde.