Roos: “Zodra er één niet meer in zijn blote piem doucht, volgt de rest snel”

Roos verbaast zich over de preutsheid rondom het blote lichaam en hoe haar kinderen zich verhullen.

Opeens ging de badkamerdeur op slot. Miró is altijd erg makkelijk geweest met naakt. Niks preutsigheid, hij kleedde zich vrolijk om waar anderen bij waren en als François en ik blotig door de kamer stiefelden, keek hij niet op of om. Maar ja, nu is hij dertien en gaat opeens de badkamerdeur op slot.

Ach, ik ben het wel gewend. Zijn jongere broertje is preuts geboren. Ik herinner me een scène op een Grieks strand, Róman was een jaar of drie. Het weer was heerlijk, de zee lauw en onder het provisorische tentje voor me klonk geschreeuw: “Mama! Hou dicht! Nee, mama, daar is nog een gaatje! Mama, iedereen kan mijn billen zien!” Ik vond dat zeldzaam gênant. Uitgerekend François en ik, die thuis nooit een deur op slot doen, dol zijn op sauna’s, hun kinderen te pas en te onpas hebben verteld dat iedereen een nakie heeft, werden verplicht hun peuter onzichtbaar om te kleden.

Als kind al kreeg ik de slappe lach als ik een vrouw op het strand met zo’n enorme tent met een elastiek zag worstelen zodat ze in hun badkleding konden floepen zonder dat omstanders meegluurden. Wat een gemuts. Nu zat ik zelf een tipi van een handdoek te maken, omdat mijn hartenlapje bang was dat iemand een blik op zijn pipi kon werpen.

Inmiddels is Róman elf en nog altijd houdt hij zijn lichaam voor zichzelf. Dat mag, ik dwing mijn koters niet tot open en bloot. Maar nu die andere zich ook begint te schamen, voel ik me steeds ongemakkelijker als ik topless naar de badkamer scharrel. Preutsigheid is namelijk besmettelijk. Kijk maar naar voetbalteams. Zodra één jongen in een elftal beslist dat hij niet meer in zijn blote piem wil douchen, maar met een onderbroek aan, staat de rest in no time ook te spetteren in een Calvin Klein.

Laatst toonde ik de jongens een foto van topless zonnende dames, ergens in de jaren tachtig. “Wááát?”, was hun reactie. “Iiiew! Als jij dat maar niet gaat doen!” Ik zon inderdaad niet meer topless, omdat ik mijn kinderen niet in verlegenheid wil brengen. Ergens vind ik dat jammer, want ik houd van mijn nakie. Dat ik de nakies van mijn kinderen niet meer mag zien, snap ik. Maar dat van mij loopt nog steeds vrij rond door het huis. En de badkamerdeur? Die houd ik bij mezelf lekker van het slot.