Social media maakt meer kapot dan je lief is

Instagram vond dat Adeline maar eens moest afvallen en misschien moest ze daarom ook wel een beetje huilen bij de video van Dove.

Instagram vond blijkbaar dat ik af moest vallen. Na drie of vier kiekjes van de hond van de buurvrouw, een verre vakantie van vrienden en een selfie van mijn jongere nichtje, kreeg ik een fitness-app of dieetmethode uitgeserveerd. Gebeeldhouwde lichamen deden push-ups en lunges en knabbelden aan een slablad. Stom, vond ik het. En toch haakte het zich achter één of andere hersencel in mijn hoofd. In de spiegel bleef mijn blik wat langer hangen rond mijn buik en rolde zich daar in de verte nou een onderkin uit? Tot ik de verbergknop vond op het sociale medium en ik eigenhandig al die ongein verdreef uit mijn tijdlijn. Opzouten, ik bepaal zelf wel of ik op dieet moet.

Ik ben een (redelijk volwassen) vrouw van 36 jaar. Mijn moeder vertelde me vroeger elke dag dat ik de mooiste van het universum was. Ik scrolde niet uren per dag langs perfecte influencers en fitnessmodellen in net zo perfecte werelden op TikTok. Op mijn middelbare school was de thigh gap geen ding, want het bestond niet. En zelfs ik vond mezelf te dik. Vroeger en nu nog best vaak. Kun je nagaan wat dat met jonge meisjes doet. Meisjes die opgroeien in een wereld waarin een schoonheidsideaal om de vier foto’s door je strot wordt geduwd. Het zorgt voor mentale problemen bij bijna 1 op de 2 kinderen.

‘Let op: de volgende informatie kan als schokkend worden ervaren’ kopt de video van Dove voor het verhaal van Mary. Mooie, kleine Mary met een glimlach die je wil vastspijkeren op haar gezichtje. Mary danst en rent en lacht. Maar dan... krijgt ze een telefoon. Op het moment dat het scherm oplicht, verdwijnt het licht uit het meisje. Het vreet haar op, hersenspoelt haar, breekt elk stukje van de mooie Mary af en spuugt haar uit op de afdeling eating disorders.

Weet je wat schokkend is? Dat jongeren meer tijd doorbrengen in een web van toxische beautycontent, dan met hun eigen vrienden. Weet je wat nóg schokkender is? Dat niemand zich hierom blijkbaar zorgen maakt. Als zelfs een 36-jarige vrouw, die elk levensjaar iets meer schijt aan een vetrolletje krijgt, zichzelf moet beschermen tegen Instagram, dan moeten er wetboeken volgeschreven worden voor kinderen.

Teken hier de petitie van Dove en Mental Health Europe.