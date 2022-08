Sorry dat ik niet drink

Een voorval leidde er jaren geleden toe dat ik stopte met het drinken van alcohol. Prima, dacht ik, neem ik toch lekker een frisje. Maar zo simpel is dat nog helemaal niet.

Het zal inmiddels ruim vijftien jaar geleden zijn dat ik voor het laatst alcohol dronk. Dat kwam zo: ik had een glaasje op toen ik werd gebeld dat er een familielid acuut in het ziekenhuis was opgenomen. Ik wilde er heen, maar zelf autorijden zat er dus even niet in.

Het was niet eens een heel bewuste actie, maar er viel een kwartje en sindsdien sta ik droog. Ik was al geen stevige drinker en nu laat ik de drank dus helemaal staan.

Begrijp me niet verkeerd: ik vind drank niet vies. Ik heb werkelijk álles gedronken – een gemiddelde kroeg zou trots zijn op zo’n breed assortiment – en veel vind ik nog lekker ook. Een wijntje bij een kaasje of een bodempje whiskey na het eten… mmmm! Maar ik doe het gewoon niet meer.

Ik ben trouwens geen extremist. Als een recept om een scheutje van het een of ander vraagt, dan doe ik niet moeilijk. Stoofvlees met bier? Prima. Slokje brandy in de boeuf bourguignon? Tuurlijk. Glaasje witte wijn in de kaasfondue? Koffielikeur in de tiramisu? Lekker!

Ik zal nóóit iemand ervan weerhouden om een drankje te doen. Neem ruim, zou ik zeggen. Ik heb ook van alles in huis. Jij hoeft in mijn gezelschap absoluut geen geheelonthouder te zijn. En ja, ik heb net zo’n leuke avond als jij.

Het lijkt echter wel alsof ik mensen persoonlijk beledig door om een glaasje fris te vragen. Van opgetrokken wenkbrauwen tot: “Doe niet zo ongezellig” of “Ook niet ééntje?” of “Maar ik heb iets heel lekkers gehaald” en maar heel zelden een “Joe, komt eraan.” Vaak moet ik uitleggen waarom ik niet drink, word ik een beetje meewarig aangekeken of zelfs ronduit vijandig. Ik hoorde laatst zelfs een verhaal van iemand die niet meer wordt uitgenodigd door haar vriendinnenclubje sinds ze is gestopt met alcohol.

Ik drink gewoon liever geen alcohol. Ik bedoel daar verder niks mee. Het is geen radicaal standpunt. Ik ben geen zieltjes aan het winnen voor ‘de goede zaak’. Ik ben geen health freak (was het maar zo’n feest!). En nee, ik denk niet dat je een stiekeme alcoholist bent of een zuiplap. Ik vind jou niet ongezond of ongezellig. Ik ben helemaal niet zo bezig met het feit dat jij een drankje doet. Als dat nou eens wederzijds was...

PS: Er is ook een heel leuke podcast over dit onderwerp, van Jan Heemskerk en Jacqueline van Lieshout: Wat wil je drinken?

