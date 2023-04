Sylvia: “Appels gevuld met leverworst en koffiemelk, wie verzint zoiets?”

Sylvia Witteman haalt nostalgie uit een oud kookboek, maar is het eigenlijk nog wel naar haar smaak?

Je ziet de laatste tijd steeds meer minibibliotheekjes: van die boekenkastjes op straat waar iedereen boeken gratis mag meenemen, achterlaten of ruilen. Ik kijk altijd even in die kastjes, want tussen de oude exemplaren van Het Beste uit Readers Digest en Getal en ruimte, lesmethode wiskunde voor het voortgezet onderwijs is vaak nog wel degelijk iets van mijn omnivore gading te vinden.

Zo kwam ik gisteren in zo’n straatboekenkastje het Dagkookboek tegen, van Marianne Stuit. Ik herkende het uit mijn jeugd. Het lag bij ons thuis op de hoek van de keukentafel; het enige kookboek waar mijn moeder, als ze goede zin had, daadwerkelijk weleens uit kookte. Ach ja, die paars-oranje kaft, die bladzijden in verschillende pastelkleuren... Wat had ik als kind vaak likkebaardend gebladerd in dit boek! Ik stopte het in mijn tas en fietste met mijn buit naar huis, waar ik het meteen gretig opensloeg.

De jaren zeventig zijn erg lang geleden, zo bleek maar weer eens. Kip met sherry, een toetje van plakken cake met slagroom en ananas uit blik, ‘frikadellen’ met een mespunt basilicum (gedroogde uiteraard, want verse bestond nog niet in Nederland), kip met meloen, hachee met pruimen, worst met perziken, kalfsschnitzels met mandarijnen, lamskotelet met bananenmoes… wat bezielde de mensheid indertijd om voortdurend vlees met fruit te combineren?

Voorts: een ovenschotel van knakworst, aardappels en kaas, een spaghettisoufflé (?!) een Italiaanse ragout die in de verte wel wat aan bolognese doet denken en een gerecht dat ‘pikante appels’ heet: appels uit de oven, gevuld met, ik verzin dit niet: een mengsel van leverworst en koffiemelk. En wat is hamworst? Wat zijn Bombaynoten en Franse vruchtjes? In welk universum was een cracker met roomkaas een acceptabel toetje?

Ha, de worstsalade waar ik als kind zo dol op was. Blokjes salami, komkommer en koude aardappel, radijsjes, appel, mayonaise en koffieroom (wat deed die koffieroom overal in?). En de viskoekjes, ook een favoriet: mijn moeder mengde gekookte vis met aardappelpuree en vormde daar een soort burgers van die in boter werden gebakken. Ze vielen altijd uit elkaar, maar heerlijk waren ze toch.

En ach! De tutti frutti met room, mijn allerliefste lievelingstoetje als kind. We kregen het maar heel af en toe, want het was ‘gedoe’ voor mijn moeder. Ook aan dit hemelse gerecht komt weer koffieroom te pas. Waarom toch? Er bestond toch ook al slagroom in de jaren zeventig?

Ik fietste naar de supermarkt en kocht alle ingrediënten. Ik zette de gedroogde vruchten in de week, volgens voorschrift. Ik kookte ze tot ze zacht waren. Ik bond het kookvocht met aardappelmeel. Ik mengde koffieroom met vanillesuiker.

Ik goot wat van de room over de vruchten en nam een hapje. Het was... helemaal niet lekker! Hoe kon dat?! Was de tutti frutti in vijftig jaar tijd veranderd? Of ik zelf? Wat een ontgoocheling! “Wil je proeven?”, vroeg ik aan mijn zoon die juist de keuken in liep. Hij wierp één blik op het gerecht en riep hartgrondig: “Getver!!!”Ik heb het in de vuilnisbak gegooid. Ach, was ik maar weer klein.