Sylvia: “Bij mij ‘vliegt’ er nooit eens ergens een kilo af”

Sylvia komt een kennis tegen die veel is afgevallen sinds ze hem voor het laatst zag. Hoe kan dat toch?

Tienduizend stappen per dag moeten we zetten voor een goede gezondheid. Geruime tijd trok ik me weinig aan van die informatie, want ik ben van nature nogal beweeglijk. Ik rijd geen auto, ben dol op wandelen en boodschappen doe ik bij de meest uiteenlopende bakkers, slagers en vis-, kaas-, en groenteboeren in de stad. Dus die tienduizend stappen haal ik makkelijk. Toch?

Toen ontmoette ik een kennis die ik een jaartje niet had gezien. Ooit was hij een behoorlijk dikke man, nu was hij zowat gehalveerd. Wat was er aan de hand?

“Zelfs mijn wijdste kleren pasten niet meer”, zei hij. “Toen ben ik gaan lopen. Hele einden. Gewoon door de stad. Elke dag. De kilo’s vlogen eraf.” Daar ging hij weer, veerkrachtig stappend. Terwijl ik zijn elegante silhouet jaloers nakeek, dacht ik na. Bij mij ‘vliegt’ er nooit eens ergens een kilo af.

Misschien moest ik toch eens kijken hoeveel stappen ik nou werkelijk zette op een dag? Ooit had ik een stappenteller, maar ja, zo’n ding belandt in een la en vervolgens in de Bermudadriehoek waar ook sokken, wasknijpers en ov-kaarten terechtkomen.

Geen nood: ook mijn telefoon kan stappen tellen. Een paar dagen keek ik elke avond voor het slapengaan hoe ik had gepresteerd. Wat bleek? Zes- à zevenduizend op een gemiddelde dag. Niet slecht, toch te weinig. En dat terwijl ik amper kan stilzitten!

Wacht eens even… alleen de stappen die ik zet met mijn telefoon op zak worden natuurlijk geregistreerd. Thuis ligt dat ding op mijn bureau te niksen terwijl ik trappen op- en afdraaf en heen en weer ren met wasgoed, kopjes koffie, borden en schalen, vuilniszakken of gewoon zomaar omdat ik nu eenmaal niet kan stilzitten. Ik moest dus zorgen dat ik mijn telefoon altijd bij me had. Dat was even wennen. Naar de wc? Telefoon mee! Koken? Telefoon in mijn kontzak! Koffie zetten? Telefoon niet vergeten! Dus bleek ik die 10.000 stappen per dag makkelijk te halen. Halleluja!

Wel vond ik het een gedoe om dat ding de hele tijd mee te slepen, zeker toen het warmer werd. Een flodderjurkje heeft geen zakken. Waar moet je die telefoon dan kwijt? Eureka: in je beha. Dat zat helemaal niet lekker, was zweterig en zwaar. Onhandig was het ook. Bij het verschonen van de kattenbak viel mijn mobieltje zomaar tussen de drollen. Bij het uitruimen van de afwasmachine belandde hij op de keukenvloer.

Na een week was ik het zat. De telefoon ligt weer gewoon op mijn bureau. Hij denkt dat ik maar zesduizend stappen per dag zet, maar ik weet wel beter. Het zijn er tienduizend.

Waarom de kilo’s er dan niet af vliegen? Dat weet ik nu ook. Te veel van die stappen gaan in de richting van de ijskast, voor een lekker hapje of een slokje van het een of ander. Maar ja, zonder die tienduizend stappen was ik nog véél dikker geweest.