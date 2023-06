Sylvia: “De reis had een ander mens van hem gemaakt, vertelde mijn zoon”

Sylvia's zoon is terug van zijn verre reis en verheugt zich op haar maaltijden.

Mijn jongste zoon was zes weken op reis, met een vriend in de trein door heel Europa. Ik heb in mijn jeugd ook weleens zoiets gedaan, met een paar honderd gulden op zak en een rugzak met een tentje. Ik herinnerde me de ranzige campings en de armoedige gerechten die ik op mijn campinggasje bereidde. Dan had mijn zoon het heel wat beter. Niks tentje, ze sliepen in hostels en Airbnb’s. Nou ja, sommige Airbnb’s waren niet groter dan een kast en in een van die hostels trof hij een keer een stomdronken man in zijn bed aan, maar toch: een stuk luxer dan vroeger.

En wat eet je?, appte ik hem halverwege die zes weken toen hij ergens in de Balkan zat. Ik kreeg een klaagzang terug: Ik eet heel vies en ongezond. De döner kebab is hier heel vies, en de pizza’s ook. Als ik weer thuis ben, zal ik nooit meer moeilijk doen over eten. Ik mis alles wat je kookt heel erg... Ach gos, mijn arme kind! Maar kun je zelf niet af en toe wat koken?, vroeg ik. Ik kreeg een verbijsterde emoji retour. En je kunt toch ook weleens een sinaasappel kopen? hield ik vol, maar ik kreeg geen antwoord meer. Zou hij überhaupt ooit in zijn leven een sinaasappel hebben gepeld, vroeg ik me ongerust af. Het antwoord was ongetwijfeld nee.

Na zes weken kwam hij thuis, ’s avonds laat. Tot diep in de nacht luisterden we naar zijn enthousiaste verhalen. Het was allemaal erg leuk geweest, maar wel slopend, met veel doorgehaalde nachten in het uitgaansleven. Maar ze hadden ook kerken en musea bekeken, hoor. En gewandeld… in de natuur! Trouwens, de reis had een ander mens van hem gemaakt, vertelde hij. Door de ‘ontberingen’ had hij zich gerealiseerd wat een bevoorrecht leven hij eigenlijk had. Al dat vieze eten had hem doen inzien hoe lekker ik, zijn moeder, eigenlijk kookte. Hij zou nooit meer moeilijk doen over spinazie of bruine bonen.

Afgepeigerd ging hij eindelijk naar zijn eigen bed, terwijl huisgenoot P en ik nog even tevreden napraatten. Kijk eens aan, die reis was toch echt een goed idee geweest. Hij was geen kind meer, maar een man! Wij boften maar met een verstandig kind dat leerde van het leven.

De volgende dag sliep mijn zoon uit en had ik bezigheden buitenshuis. Toen ik tegen zessen met een tas boodschappen thuiskwam, trof ik hem op de bank voor de tv. Hij zat een serie te kijken waarin zowat iedereen uitgebreid in elkaar werd geslagen. Tussen zijn enorme voeten op het salontafeltje stonden de resten van een uitgebreid snackfestijn. Chips, cola en een tasje van de Turkse snackbar om de hoek. “Wat is dat nou, je was toch zo uitgekeken op dat vieze eten?”, riep ik. Hij keek niet eens schuldbewust. “Nee, maar mama, je snapt het niet”, zei hij. “Hier in Amsterdam zijn de döners wél lekker. Die heb ik erg gemist. Maar ik verheug me ook op jouw eten, hoor! Alleen vanavond niet, want ik zit ontzettend vol.”