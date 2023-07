Sylvia: “Dit is dood- en doodeng. Hoe doet die app dat?!”

Sylvia Witteman heeft een nieuwe app om foto’s op te poetsen. Maar of ze daar nou zelf ook van opknapt?

Van mijn kinderen bezit ik, naar ruwe schatting, enkele tienduizenden foto’s en filmpjes. Dankzij de zegeningen van de moderne techniek zijn die vrijwel allemaal scherp en van goede kwaliteit. Maar van mijn eigen jeugd is het beeldmateriaal schaars. Fotograferen kostte geld, dus je kon er niet zomaar op los klikken in de hoop dat er een goede foto tussen zat. Mijn ouders waren zuinig met zo’n fotorolletje en lieten ook alleen de ‘beste’ foto’s afdrukken.

Ik heb één album met foto’s uit mijn kindertijd. Het zijn er maar een stuk of vijftig en zelfs die ‘beste’ foto’s zijn niet zo best, zag ik onlangs, bladerend. Onscherp vaak, en deels door de tand des tijds beschadigd. Scheuren, vlekken. “Heb je de negatieven nog?”, vroeg ik aan mijn moeder, maar ze haalde haar schouders op.

Zou het niet leuk zijn om die foto’s te laten opknappen?, vroeg ik me op een zeldzaam moment van daadkracht af. “O, maar dat kun je zelf!” zei een vriendin die verstand heeft van zulke dingen. Ze noemde de naam van een app: Photomyne. Nou, aan de slag dan maar!

Het bleek makkelijk genoeg. Ik scande een zwart-witfoto van mijn vierjarige zelf. Ik zit in een zandbak en strooi zand in een kiepauto. Ik heb een mouwloos zomerjurkje met bloemetjes aan en een keurig gestreken, wit kraagje. Ik heb krullen (waar zijn die gebleven?!) en ik frons een beetje, waarschijnlijk door het felle zonlicht. Het is een leuke foto, maar een tikje onscherp. Ik klikte op ‘scherpstellen’ en, ongelooflijk maar waar, daar verscheen, meer dan een halve eeuw na dato, een verbeterde versie van mijn vierjarige ik. Fantastisch! Nu hoefde ik hem alleen nog maar even naar een fotoservice te sturen. Wat ben ik toch dol op vooruitgang!

Maar het kon allemaal nóg mooier, zag ik toen ik wat rondneusde in die app. ‘Inkleuren?’ stelde de app voor en nieuwsgierig klikte ik erop. Daar was ik weer, nog steeds vier jaar oud, maar nu met een licht gebruinde huid, blonde krullen, blauwe bloemetjes op mijn jurk, bezig met het strooien van zandkleurig zand in een rode kiepauto.

Mijn mond viel open. Hoe kón dit? Inderdaad waren die bloemetjes blauw geweest, ik kon het me herinneren (en mijn moeder bevestigde het). Inderdaad was die kiepauto rood geweest, precies deze kleur rood. Hoe deed die app dat? Of was het toevallig een goede gok geweest? Een beetje eng was het wel.

‘Live-portret?’ stelde de app voor. Wat zou dat zijn? Ik klikte erop. ‘Dit kan 30 seconden duren’, waarschuwde hij. Het duurde inderdaad 30 seconden en toen vertrok mijn vierjarige ik opeens haar mond tot een glimlach. Ze keek alle kanten op, draaide met haar hoofd. Lachte nogmaals, nu wat breder. Van schrik liet ik de telefoon bijna uit mijn handen vallen. Het was dood- en doodeng. Hoe doet die app dat?! Ik wil het niet eens weten. Ik wil niets meer met dat ding te maken hebben. Niks ‘dol op vooruitgang’. Vooruitgang moet verboden worden.