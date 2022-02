Sylvia spreekt een kennis die zich niet laat vaccineren, maar het littekentje van de pokkenprik heeft ze wel. Het herinnert Sylvia aan de inentingsboekjes van vroeger en de fout die ze er bij haar kinderen mee maakte...

Mijn vrienden en familieleden hebben zich allemaal laten vaccineren tegen corona (“Als jullie me nu nog dood willen hebben, moeten jullie me van de trap af smijten”, zei mijn vader trots, na de laatste prik), maar ik heb wel een vage kennis, A., die de vaccinaties weigert. Haar reden: “Je laat toch niet zomaar iets in je lichaam spuiten?” Ik dacht even na. Ze is van mijn leeftijd. “Maar dat heb je al vaker laten doen, iets in je lichaam spuiten!”, zei ik. “Stroop je mouw eens op? Nee, nog iets hoger?”

Littekens

Inderdaad, op haar bovenarm prijkten twee littekentjes van de pokkeninenting. Verbaasd keek ze ernaar. Iedereen van mijn generatie heeft ze. Mensen onder de 45 niet, want in 1974 is Nederland gestopt met vaccineren tegen pokken om de doodeenvoudige reden dat de ziekte dankzij al die vaccinaties was uitgeroeid. “Je hebt nog veel meer prikken gekregen, hoor”, zei ik tegen A. “Tegen difterie, kinkhoest, polio en tetanus... tegenwoordig worden kinderen ook ingeënt tegen bof, rode hond en mazelen, die vaccinaties kregen wij dan weer niet.” A. heeft geen kinderen.

Vaccinatieboekjes

Ik dacht aan mijn moeders exemplaar van het boek Baby-en kinderverzorging & opvoeding van de roemruchte dokter Benjamin Spock. Daarin hield zij bij het hoofdstuk ‘Kinderziektes’ in de kantlijn bij wie van ons kinderen wát had gehad en wanneer. Leuk voor later! Mazelen en rode hond heb ik gehad, zag ik. De bof blijkbaar niet. Mijn broertje wél, maar die heeft weer geen mazelen of rode hond gehad. Mijn zusje, de jongste, kreeg helemaal niks. Althans, niet volgens die kantlijn. Hoe zit dat? “O kind, ik vergat het weleens op te schrijven. Het was druk hoor, met drie kinderen...”

Ik weet er alles van. Zelf was ik een stuk nalatiger. Bij onze verhuizing naar Amerika raakte ik alle inentingsboekjes van de kinderen kwijt. Toen moesten die arme schapen alle prikken nóg eens krijgen, anders mochten ze daar niet naar school. Beter mee verlegen dan óm verlegen, zou mijn oma hebben gezegd, maar ik schaamde me rot.

‘Idioot’

“Heb jij die littekens ook?”, vroeg A. nieuwsgierig. “Ja, maar ik kan ze alleen laten zien als ik mijn broek uittrek”, lachte ik. Die van mij zitten gek genoeg niet op mijn arm, maar bij mijn dij. Mijn zus heeft ze onder haar rechterborst. Daar zie je niks van, zeker niet boven een zekere leeftijd. Mijn broer heeft ze gewoon op zijn arm, mijn vader en moeder ook. Waar hing die plek van af? Gingen de artsen in de jaren zestig – toen de mode steeds bloter werd – bij meisjes op zoek naar een minder zichtbare plek?

A. keek nog eens naar haar bovenarm. “Idioot eigenlijk, dat ze een kind zomaar mogen volspuiten met van alles en nog wat”, zei ze pinnig. Ik zweeg en bedacht me opeens: zou ik nou alsnog de bof kunnen krijgen, omdat ik daar nooit tegen ben ingeënt? Ik héb al zulke bolle wangen.