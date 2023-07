Sylvia: “Het hele huis rook naar wc-verfrisser en goedkope kauwgomballen”

De geur van wasmiddel kan na verloop van tijd vertrouwd gaan voelen, maar als deze dan verandert... Oei!

In de supermarkt pakte ik mijn gebruikelijke merk wasverzachter uit het schap. De fles had niet de vertrouwde, schuine vorm van voorheen, maar was opeens kaarsrecht. Ik dacht er verder niet over na. Wie heeft tijd om na te denken over wasverzachter? Ik, zo bleek algauw. Want toen ik thuis de dop van de fles draaide, bleek het helemaal mis: het spul rook anders dan voorheen. Héél anders. Mijn vertrouwde wasverzachter rook naar een mengsel van wc-verfrisser en goedkope kauwgomballen. Helemaal verkeerd. Vies. Wat was hier aan de hand? Ik bekeek de fles door mijn leesbril en ja hoor, daar las ik de omineuze woorden al: ‘met verbeterde geurbeleving’. Waar maak je je druk om, denk je nu. Maar voor mij is geur heel belangrijk. Als kind al kon ik niet eens logeren zonder een stukje zeep van thuis. Zonder die vertrouwde geur kreeg ik nog ergere heimwee dan ik al had. En nog steeds raak ik van slag als mijn schone kleren niet zo ruiken als ik gewend ben.

“Wat kijk jij chagrijnig”, zei huisgenoot P toen hij thuiskwam. Ik vertelde hem over de ‘verbeterde geurbeleving’. Hij lachte me uit. Natuurlijk. Maar ja, wat weet hij van zulke dingen? Hij ruikt het verschil nog niet tussen een dennenbos en een aangekoekte frituurpan. Mijn jongste lachte me óók uit. De snotneus. Gelukkig is mijn oudste zoon een zielsverwant. Hij rook aan de frauduleuze fles en begreep me meteen. “Gatver”, zei hij, “waarom doen ze dat nou?” Inderdaad, een raadsel. Waarom besluit een fabrikant opeens de geur van zijn product te veranderen? Er is toch niemand die zegt: “Ik wou dat mijn vertrouwde wasverzachter nu eens heel anders ging ruiken.” Er zijn toch niet voor niets zo ontzettend veel verschillende geuren wasverzachter?

Misschien valt het mee, bedacht ik, laat ik gewoon een was draaien om te proberen. Toen de machine klaar was en ik hem opendeed, begreep ik dat het níet meeviel. Nadat ik de was eenmaal had opgehangen, rook het hele húis zelfs naar wc-verfrisser en goedkope kauwgomballen. Terwijl ik me troostte met een glas wijn, kreeg ik een idee. De oude vertrouwde wasverzachter zou toch niet van de ene op de andere dag van de aardbodem verdwenen zijn? Er moesten vast ergens nog oude flessen te koop zijn. In slecht beklante winkels, bijvoorbeeld. Of... online.

Goed, het was even zoeken, maar toen had ik beet. Daar had je de vertrouwde schuine fles. Hoeveel zou ik er nemen? Het tweede glas wijn had me doortastend gemaakt: ik bestelde er twintig. De volgende dag werden ze al bezorgd, onder hoongelach van huisgenoot P en mijn jongste. Ze staan nogal in de weg, met z’n allen in het washok. Twintig flessen, elk goed voor dertig wasbeurten. Ik kan dus nog zeshonderd wassen draaien voor ik in de problemen kom. Hoeveel jaar is dat? Nu maar hopen (ik durf niet te kijken) dat er geen houdbaarheidsdatum op zit.