Sylvia: “Hoe lang lag die plas azijn al op mijn mooie keukenvloer?”

Sylvia's tegels zijn gevoelig voor vlekken, maar daar doet ze het dan mee. Totdat ze op een dag echt verpest worden...

Hoe ouder je wordt, des te sneller de tijd gaat. Neem nou onze keuken. Voor mijn gevoel is die nog steeds ‘de mooie, nieuwe keuken’. Het is twaalf jaar geleden, maar het lijkt gisteren dat we ons huidige huis kochten, na vele onrustige jaren van internationale verhuizingen: eindelijk een écht thuis. Er moest wel flink worden verbouwd. Voor het eerst in mijn leven mocht ik zelf een keuken uitkiezen! Ook dat herinner ik me als de dag van gisteren. Ik wist meteen wat voor vloer ik wilde: zwart-witte tegels, zoals op schaakborden en de schilderijen van Vermeer. Nou ja, niet echt helemaal zwart en helemaal wit, maar van dat natuursteen, een tikje gemarmerd.

Daar stonden we al bij de tegelboer. Na enig speuren vond ik de tegels van mijn dromen. “Deze zijn wel vrij gevoelig voor vlekken”, had de tegelboer gezegd. Ik had maar wat geknikt. Vlekken, wat nou vlekken... “Ze kunnen toch gewoon worden gedweild, die tegels?”, vroeg ik nog. Uiteraard. Nou dan.

Verrukt keek ik een paar weken later naar mijn mooie nieuwe vloer. Het was echt de perfecte keus geweest. En wat had die tegelboer nou staan zeuren over vlekken? Je zag juist zowat niks op die tegels.

Het was ongeveer een maand later dat ik een gevallen schijfje citroen van de nieuwe vloer opraapte. Onder dat schijfje citroen was de zwarte tegel spierwit geworden. Een perfecte afdruk van dat schijfje, je kon de vezeltjes van het vruchtvlees zien. Heel mooi op zich, maar niet op je nieuwe keukenvloer. Poetsen hielp niet.

Ik zocht het op. Het was het zuur in de citroen, zo bleek. En nee, poetsen helpt inderdaad niet. Je moet er snel bij zijn als er iets zuurs op die tegels valt en dat schijfje had er een hele nacht gelegen. Ik verschoof de vuilnisbak tot hij op die vlek stond en dat was dat. Het leven ging door. Er viel wel vaker wat zuurs op de vloer, fruit, wijn, de ene keer was ik er wat sneller bij dan de andere. Niet zeuren, zei ik tegen mezelf. Ach ja, die paar vlekjes, dat hoort bij het leven.

Van de week kwam ik eind van de middag thuis. Er was verder nog niemand, maar er hing een heftige, zure lucht in huis. In de lege keuken trof ik de vloer aan vol glasscherven in een gigantische plas rodewijnazijn. Wat was er gebeurd? En: hoe lang lag dit er al?

Razendsnel veegde ik het glas bijeen en pakte een emmer en een dweil. Terwijl ik zwoegde, miauwden mijn katten om eten. “Wie van jullie heeft de azijnfles van het aanrecht geduwd?”, vroeg ik bars, maar antwoord kreeg ik niet. Dweilen hielp niet. Toen de vloer was opgedroogd, bleek hij volkomen naar de gallemiezen. Een gigantische uitgebeten plek, met uitgebeten spetters eromheen. En dáár weer omheen: tientallen uitgebeten kattenpootjes. Die schoften hadden doodgemoedereerd door hun eigen plaats delict gedrenteld. Mijn mooie, nieuwe keuken!

Nou ja, hij is twaalf jaar oud. Maar tóch.