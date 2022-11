Sylvia: “Ik ben een ander mens geworden door onze nieuwe espressomachine”

Sylvia heeft een nieuwe, luxe espressomachine gekregen, die een grotere impact op haar leven heeft dan ze verwachtte.

De nieuwe, verschrikkelijk ingewikkelde espressomachine van mijn zoon blijkt na enig oefenen ook prima te bedienen voor leken. Huisgenoot P en ik zetten er inmiddels een prima bakje koffie mee. Mijn zoon staat er wel met zijn neus bovenop en dat maakt wat zenuwachtig (“Mama, ik heb net je puck geanalyseerd en het spijt me je te moeten mededelen dat je nog steeds channels hebt. Je moet minder scheef tampen”), maar alles went.

Eerlijk gezegd is het méér dan wennen: ik ben een ander mens geworden. Voorheen liet koffie mij min of meer koud. Ik begon de dag vrijwillig en tot genoegen met sloten slappe thee, dan hoogstens één of twee kopjes George Clooney en voor het slapen gaan wéér sloten thee. Na het avondeten dronk ik sowieso geen koffie; zó lekker was George nou ook weer niet.

Er kan veel veranderen in een week. Twee dagen na aanschaf van de wonder­machine merkte ik al dat ik ’s ochtends wat lusteloos naar de theepot greep. Het rook zo heerlijk in de keuken naar het straffe pre-college-bakje van mijn zoon. Misschien die thee maar eens overslaan? ‘Prrrrr’, knorde het wonderapparaat tevreden en daar had ik mijn eerste dosis cafeïne al achter de knopen. Nou, dat was meteen een heel ander gevoel. Daadkracht stroomde door m’n aderen en energieker dan ooit tevoren schoof ik achter mijn bureau.

“Heb je geen thee gezet?”, riep huisgenoot P uit de keuken. “Nee”, riep ik terug. “Ik heb koffie.” Luttele seconden later hoorde ik de machine nogmaals ‘prrrrr’ snorren en even later kuste P mij met een ongebruikelijk vitale oogopslag en een verleidelijke espresso-kegel gedag. Swingend verdween hij met zijn werktas de hoek om.

Ik lustte er ook nog wel eentje. Een dubbele, waarom ook niet? ‘Prrrrr’, verrukkelijk! Aan het werk maar weer. Tiktiktik, tikkerdetik... hmm, stilzitten was opeens een beetje moeilijk en mijn gedachten schoten alle kanten op. Klopte mijn hart nou sneller dan anders? Wat zat ik hier ook op zo’n duffe kantoorstoel? Waarom máákte ik niet wat van mijn leven? Nou ja, de plicht riep. Hup, tikken. “Mama, wat zit jij idioot hard te rammen op dat toetsenbord!”, riep mijn jongste zoon uit zijn kamer. Zo, klaar. Boodschappen doen dan maar.

Normaliter doe ik dat op mijn gemak, terwijl ik nadenk over wat we vanavond eens zullen eten. Nu struinde ik in marstempo door de supermarkt en smeet alles in mijn karretje. Weer thuis maakte ik nog zo’n heerlijk bakje. Middagdutje? Was ik ooit een vrouw die middagdutjes deed? Bespottelijk.

De machine deed om de haverklap knorrend zijn plicht. Ook de rest van het gezin liep met puilende ogen en hoekige gebaren door het huis. En na het eten had mijn zoon een bijzonder toetje: espresso-martini. Wodka, koffielikeur en heel sterke koffie, omgeschud in een shaker met ijsblokjes. Verrukkelijk. Voorheen brachten we de avonden sloom hangend op de bank door. Die tijden zijn voorbij. We verzetten nu ’s avonds bergen. Ruimen kasten op, verzinnen oplossingen voor wereldproblemen. Slapen? Hoezo slapen?! Prrrrr!!!