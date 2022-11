Sylvia: “Ik heb me nog lang afgevraagd of je paardenvijgen echt kon eten”

Sylvia Witteman kookt met een pakket van de Voedselbank en ontdekt dat ze er aardig mee uit de voeten kan.

Het pakket van de voedselbank ligt op mijn aanrecht zachtjes aan mijn geweten te knagen. Het zijn prima spullen, voor een groot deel boodschappen die ik zelf ook zou kopen. Alleen: als ík boodschappen doe kan ik kiezen wat ik wil. Zeker rond de feestdagen valt er heel wat te kiezen. Elk jaar weer pieker ik wat er met kerst op tafel moet komen. Hertenbiefstuk met rode wijnsaus, in spek gerolde haricots verts en aardappelgratin? Of iets met een kabeljauwhaasje in een kruidenkorst? Of toch de vegetarische ‘biet’ Wellington? Het kan allemaal. Lastig kiezen hoor. Maar kiezen, dat kunnen de klanten van de voedselbank niet. Die worden, elke keer als ze zo’n doos nuttige spullen ophalen, geconfronteerd met de harde waarheid: ze moeten het maar doen met wat er elders is overgeschoten. Fijn dat er te eten is, maar pijnlijk om te beseffen dat je letterlijk geen keus hebt.

Ik bekeek het pakket. Rijst, groente, vegablokjes... Ik moest meteen denken aan mijn jeugd. Mijn moeder (en dus ook mijn broertje, zusje en ik) beleefden, na de scheiding van mijn ouders, nogal een magere periode. Er was genoeg te eten hoor, maar meestal erg eenvoudig. Vaak was het rijst, omgeschept met wat groente en een klein beetje gehakt. (Vegablokjes bestonden nog niet.) ‘Hukkie smukkie’ noemde mijn moeder dat gerecht.

“Alwéér hukkie smukkie”, klaagden wij kinderen weleens. En dan vertelde mijn moeder altijd die ene anekdote, uit een conference van Wim Sonneveld, over de hongerwinter. Sonneveld vertelde hoe zijn hospita op een dag liet weten dat ze een goed en een slecht bericht had. ‘Eerst het slechte bericht’, zei ze. ‘We eten vandaag paardenvijgen. En nu het goede bericht: iedereen mag er zoveel van eten als hij wil.’ Wij aten zó vaak hukkie smukkie dat we die anekdote uit ons hoofd kenden. Mijn moeder bedoelde ermee te zeggen dat we blij moesten zijn met wat we hadden, maar ja, daar heb je als kind geen boodschap aan. Ik heb me trouwens nog lang afgevraagd of je paardenvijgen echt kon eten, en hoe die dan wel gesmaakt zouden hebben.

Terwijl ik terugdacht aan mijn jeugd maakte ik het pak rijst open en kookte het. Nee, hukkie smukkie wil ik nooit meer eten, maar met een beetje fantasie viel er van het voedselbankpakket wel iets beters te koken. Heel behoorlijke nasi, bijvoorbeeld. (Tip: laat de gekookte rijst eerst helemaal afkoelen voor je hem bakt!) Ook de vegablokjes kwamen van pas. Zelf koop ik die nooit, maar je mag een gegeven paard... nee, nu niet weer aan die paardenvijgen denken. Wat bleek? Die vegablokjes smaakten prima als bijgerechtje bij de nasi, even opgebakken met wat ui, knoflook, sambal en de cashewnoten die er ook bij zaten. Ook met de andere spullen uit het pakket kon ik wel uit de voeten, maar ja, ik ben een redelijk ervaren kok. Niet iedereen denkt bij cashewnoten aan een wokgerecht. Je moet het even weten.

Een pak vanillevla zat ook in het pakket. Dat koop ik zelf nooit, want ik houd niet van vla. Ik zette het in de ijskast. Een halfuur later kwam mijn jongste zoon glunderend mijn werkkamer binnen. “Wat lief dat je vla gekocht hebt. Daar ben ik dol op! Waarom koop je dat niet vaker?” Die anekdote over paardenvijgen heb ik maar voor me gehouden.

