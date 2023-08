Sylvia: “Ik liep naar mijn fiets en hoorde een luide, krakende plof”

Het noodlot heeft Sylvia Witteman net niet getroffen. Maar wat als...

Een stralend zomerse dag was het. Ik parkeerde mijn fiets in het fietsenrek vlak bij het huis van een vriendin met wie ik een eetafspraak had. Net toen ik de laatste meters naar haar huis lopend aflegde, bedacht ik dat ik de bos bloemen in mijn fietstas had laten liggen. Ik draaide me om, liep terug naar mijn fiets en hoorde een luide, krakende plof. Toen ik verschrikt omkeek, zag ik een paarse geranium op straat liggen, midden tussen de scherven van een grote bloempot. Mijn hart bonkte in mijn keel. Was ik niet teruggelopen voor die bloemen, dan had ik die pot hoogstwaarschijnlijk op mijn hoofd gekregen. Of toch minstens op een voet of een schouder. Van hoe hoog was hij gevallen? Ik keek omhoog en zag op driehoog net zo’n geranium staan, op een gammel balkonnetje. Wat weegt zo’n pot? Met aarde en geranium toch zeker een kilo of drie, vier, schatte ik. Als ik wat beter had opgelet bij natuurkunde, had ik nu kunnen uitrekenen wat de impact van die pot op mijn hoofd zou zijn geweest. Of op die voet of schouder. Zonder rekensom besloot ik dat ‘heftig’ een flink eind in de buurt kwam.

Mazzel gehad, dus. Zoiets gebeurt maar één keer in je leven, toch? Maar nog voor ik me opgelucht kon voelen, bedacht ik opeens iets raars. Een jaar of vier geleden was me ook al iets dergelijks overkomen! Geen stenen pot, maar een houten plantenbak. Geen geranium, maar een uitgebloeide ficus. Niet aan de Korte Prinsengracht, maar in de Borgerstraat. Maar toch: een vallend, zwaar voorwerp, rakelings langs me heen. Twee keer, binnen vijf jaar. Wat had dat te betekenen? Ik dacht aan de alweer oude film, The world according to Garp, met wijlen Robin Williams. Ik vond die indertijd erg leuk, zowel de film als Robin. In die film gaat Garp, de hoofdpersoon, een huis bekijken. Terwijl hij er met zijn vrouw en de makelaar omheen loopt, stort een vliegtuig neer op het huis. Niemand gewond, maar het huis is aan flarden. “Ik koop het huis!” roept Garp, tot verbijstering van zijn vrouw. Wat bezielt hem? Dan legt hij het uit: “De kans dat een vliegtuig op een huis valt, is astronomisch klein. Maar de kans dat voor de twééde keer een vliegtuig op hetzelfde huis valt, is zo goed als nihil. Dit huis heeft zijn ramp al achter de rug, dus hier zijn we veilig.”

Die redenering klopt natuurlijk niet. Integendeel, dat huis ligt onder een vliegroute en zal dus juist méér kans maken om nog eens geraakt te worden. En wat betekent dit voor mij? Heeft het noodlot nog een derde, vierde of vijfde bloempot voor mij in petto? Zullen die allemaal rakelings langs me vliegen of is het de derde, vierde of vijfde keer ráák? Kan ik maar beter helemaal niet meer op straat komen? Nou, toen ik even later bij mijn vriendin aanbelde, lustte ik best een glaasje wijn. Wel twéé. Of drie, of vier, of vijf.