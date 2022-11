Sylvia: “Ik loop erbij als een weeskind uit een boek van Charles Dickens”

Sylvia moet misschien toch maar toegeven dat haar favoriete trui van tien jaar oud nu écht niet meer kan.

Ik las iets beschamends: tweederde van de kleding in je kast wordt nooit of bijna nooit gedragen. Dat geldt vast niet voor mij, dacht ik hoopvol. Maar toen ik in mijn kast ging kijken, bleek het wel zo’n beetje te kloppen. Want hoe gaat dat? Je hebt een zwart vestje, een ideaal zwart vestje. Je draagt het vaak. Dan zie je in een etalage of online een ander zwart vestje. Je brein denkt: zwart vestje, altijd goed. Je koopt dat vestje. Thuis blijkt het toch net minder ideaal dan je vertrouwde favoriete vestje. Dus blijf je het favoriete zwarte vestje dragen en dat andere vestje hangt in de kast. Plus nog twee andere zwarte vestjes, stuk voor stuk net iets minder fijn dan je lievelings.

Er zit een keerzijde aan dit probleem, want ooit is dat lievelingskledingstuk versleten. Je zou een moord doen voor een nieuw exemplaar, maar helaas, dan geldt de wet van de mode. Nooit, maar dan ook nooit kun je een exacte kopie vinden van dat inmiddels afgedragen hartenlapje. Het is immers jaren oud en geen winkel ter wereld laat zijn collectie langer dan een paar maanden hangen.

Op dit moment speelt dat probleem met een blauw katoenen sweater met witte paisleyprint. Ik heb hem al zeker tien jaar. Hij past me alsof hij voor me gemaakt is. Het is een heerlijke kleur blauw. Hij is zacht en soepel, kriebelt of prikt nergens. Hij is warmer dan een T-shirt maar niet zo hinderlijk warm als een trui. Iedereen zegt al tien jaar dat hij me zo goed staat. Althans, dat zei iedereen.

“Die sweater kan eigenlijk niet meer”, zei vriendin B. een paar maanden geleden. “Waarom niet?”, vroeg ik verbaasd.

“De boorden zijn wel erg uitgelubberd”, antwoordde ze. Ik keek. Het was waar. Maar dat zat juist zo lekker.

Begin september zag ik dat er een gaatje onder de linkerarm zat. Nou ja, dat was een kwestie van in gezelschap mijn armen naar beneden houden. Zo moeilijk is dat niet. Halverwege september zag ik een rafeltje aan een van de mouwboorden. Ik knipte het af met mijn nagelschaartje. Daarna ging het hard. Een week later rafelde de hele mouwboord. Ook van de andere mouw. En de onderkant. Ik bleef knippen. Het hielp niet meer.

“Als je hard loopt zie je er niks van”, zou wijlen mijn tante Truus gezegd hebben. Maar zo hard loop je niet meer op je zevenenvijftigste. Terwijl ik dit stukje tik, zie ik dat de hals ook uit elkaar begint te vallen. Deze trui kan echt niet meer. Ik loop erbij als een zwerver. Of nee, zelfs zwervers hebben meestal geen rafels aan hun kleren. Ik loop erbij als een weeskind in een boek van Charles Dickens. Nu zou ik de hele inhoud van mijn kast overhebben voor een nieuw exemplaar van die trui. Behalve mijn zwarte lievelingsvestje dan. Wacht eens even, zie ik daar nu óók al een rafeltje?