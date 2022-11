Sylvia: “Ik, sukkel die ik ben, heb mijn kind achttien jaar zijn zin gegeven”

Nacho’s met kaas, een clubsandwich, of waar haar jongste zoon ook maar zin in heeft: Sylvia maakt het klaar. Inmiddels is hij achttien en is het tijd dat hij zijn eigen eten leert bereiden.

Op Twitter ging een grappig filmpje rond. Een jonge vogel, geen baby maar een puber, die met opengesperde snavel achter een kruipend rupsje aan loopt. Toehappen doet hij niet, want hij weet nog niet hoe dat moet. Hij is gewend dat zijn ouders het eten in zijn snavel proppen en heeft nog niet geleerd zelf iets te vangen.

Ik moest denken aan mijn jongste zoon. Hij is achttien en heeft altijd honger. Lékkere honger. Hij wil pannenkoeken, of een clubsandwich met kip, spek en avocado. Of macaroni met kaas. Of... of...

“Mama?” komt hij dan vleiend vragen. “Ik heb zo’n zin in...” en dan volgt waar hij zin in heeft. Een omelet met ham. Tomatensoep. Nacho’s met kaas uit de oven. En ik, sukkel die ik ben, heb hem achttien jaar zijn zin gegeven. Niet alleen omdat ik een sloof ben, hoor. Ook omdat ik het leuk vind om tussen mijn werk door iets lekkers te maken. Ik mag er bovendien zelf van mee-eten! Maar ja, nu is hij volwassen. Ooit zal hij toch het nest uit vliegen. Hij moet zijn eigen rupsen leren vangen.

“Mama?” zei hij gistermiddag. Ik zat te werken. Hij sloeg zijn armen van achter om mijn schouders. “Ik heb zo’n zin in krokante kip...” Krokante kip is zijn lust en zijn leven. Het recept komt neer op: een kipfilet in vijf repen snijden, kruiden en zouten, achtereenvolgens door bloem, geklutst ei en paneermeel sleuren en kort frituren. Moeilijk is het niet.

“Doe het zelf maar”, zei ik ferm. “Ik zit te werken. Je hebt het me honderd keer zien doen.” Hij keek sip. Sperde zijn snavel open en wees erin. Maar ik hield voet bij stuk. “Hup”, zei ik, “er ligt kip in de ijskast.” Verslagen daalde hij de trap af.

“Mama?” hoorde ik even later. “Ik kan de kip niet vinden...”

Zuchtend stond ik op, liep naar beneden en vond de kip binnen drie seconden achter een pak yoghurt. Terug naar boven.

“Mama? De bloem is op...”

Pfff.... “Dan neem je zelfrijzend bakmeel!” riep ik.

“Mama? Moet ik de kip in de lengte of in de breedte snijden?”

“Lengte!”

“Mama? Kom eens kijken? Is dit genoeg paneermeel?”

Pfff... trap weer af. “Dat is veel te veel! Doe de helft maar terug in het pak. Nee, niet zo! Pak een trechter. In de onderste keukenla. Goed zo. Wat doe je nu? Je gaat toch geen kip snijden met een kartelmes? Neem het vleesmes. Kijk, zo. Nou zout, peper en paprikapoeder... nee, méér zout. Kijk, zo. En de olie moet je vast verwarmen. Hier, in dit pannetje. Een laagje van twee vingers dik. Nee, iets meer. Ho! Nu aanzetten. Wat doe je nou? Nee, ze moeten helemaal met bloem zijn bedekt. Laat mij maar even. Zo, en nu door het ei. En dan... nee! Goed aandrukken, dat paneermeel. En nu de olie in. Kijk, zo...”

Tevreden keek hij toe hoe ik de kip bereidde. En trots vertelde hij die avond aan zijn vader hoe hij krokante kip had gemaakt. Helemaal zelf.