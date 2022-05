Sylvia: “Ik vulde het eerste Russische woord in dat in me opkwam: oorlog”

Sylvia heeft een nieuw spel gevonden en blijkt er erg goed in te zijn, het enige nadeel is dat ze er maar één per dag kan spelen.

Ik ben niet zo iemand die hypes meteen oppikt, ook Woordle heb ik dus eerst een tijdje links laten liggen. Maar ja, om me heen hoorde ik steeds meer enthousiaste verhalen van vrienden. Toch maar eens kijken, dacht ik. Het is tenslotte iets met taal, dat is altijd leuk. Wie weet kom ik met dat Woordle van mijn jarenlange Candy Crush-verslaving af.

Zo gezegd, zo gedaan. Ik vulde ‘koper’ in en belandde via ‘steil’, ‘gesel’ en ‘leest’ bij ‘lease’. Gewonnen! Nou, dat was dus echt leuk. Heel leuk zelfs. In het dagelijks leven pieker ik ook over van alles en nog wat, maar dat werpt zelden vruchten af. Dat Woordle daarentegen had me binnen een minuut of vijf een virtueel schouderklopje opgeleverd, een klein, hevig momentje van geluk. Nietszche zei het al: “Alle lust wil eeuwigheid”, dus mijn brein riep: “Nóg een keer!” Waar moest ik klikken voor de volgende Woordle? Daar was dat goeie ouwe noodlot alweer: er was geen nog een keer. Niet vandaag, morgen pas. Elke dag één Woordle. @$%&$#! Net als ik eens een keer iets echt leuk vind!

Maar goed, ik ben niet voor één gat te vangen. Ik surfte naar de oervorm van Woordle: Wordle. Kijk eens aan, in het Engels ging het ook! Van water naar shame via clean en meats. Weer gewonnen! Toch snakte ik nog steeds naar meer. Was er misschien ook een Duitse Wordle? Ik heb immers jaren in Berlijn gewoond, dus mijn Duits is niet slecht. Kijk, daar had ik Wördle al te pakken (die Duitsers grijpen ook elke gelegenheid aan om ergens een umlaut boven te plakken). Aan de slag. Verbeeldde ik het me nu of heeft het Duits minder vijfletterwoorden dan het Nederlands of het Engels? Ze zijn daar meer op lange woorden, als Arbeiterunfallversicherungsgesetz of Veranstaltungsinformationsdienst. Na even nadenken tikte ik toch het woord Kraut in en belandde wel degelijk via Clown, Mohre en Tonen bij Boten. Alweer gewonnen!

Nu was ik niet meer te houden. Had ik nog talen over? Mijn Frans is slecht, mijn Spaans en Italiaans bijna non-existent. Of, wacht even: ik heb lang geleden ook nog in Moskou gewoond. Zou ik het eens proberen in mijn roestige Russisch? Ik zocht op internet, en kijk eens aan! Ook de Russen doen aan Woordle! Ik vulde het eerste Russische woord in dat in me opkwam: oorlog. Dat heeft vijf letters in het Russisch: wojna. Boven in het scherm verscheen een balkje. ‘Dit woord komt niet in ons woordenboek voor. Probeer een ander woord’ stond er in het Russisch. Wat? Waren die Russen inmiddels zo gehersenspoeld dat ze het woord oorlog niet meer gebruikten? Opgewonden appte ik mijn Russische schoonzus een foto van mijn scherm. ‘Kijk nou eens!’ schreef ik erbij. ‘Ongelooflijk, toch?’ Haar antwoord kwam snel. ‘Je hebt het verkeerd gespeld’, appte ze. In gedachten hoorde ik haar hoongelach. Hoogmoed komt voor de val...

Ik ben maar weer gaan Candy Crush’en. Ik ben inmiddels verslaafder dan ooit.