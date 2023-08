Sylvia: “Je kunt je gasten toch niet met een taartschep laten eten?”

Sylvia Witteman werkt met haar zilveren bestek graag mee aan een nieuwe woontrend.

‘Cluttercore is de nieuwe woontrend’ las ik onlangs. ‘Een georganiseerde chaos, waarin je kunt zien dat er wordt geleefd’. Fijn om te weten. Zoals een stilstaande klok toch twee keer per dag de juiste tijd aangeeft tref je als notoire sloddervos af en toe een woontrend waardoor je (zéér tijdelijk helaas) toch een paar keer in je leven ontzettend hip bent, met je voddige boeltje. “Ja, allemaal goed en wel, maar er zijn grenzen”, zei vriendin B. “Jouw bestek, bijvoorbeeld. Dat hóeft toch niet zo?” Ach ja, mijn bestek.

Tien jaar geleden was ik er zo blij mee. Mijn (toen al) oude schoonmoeder bezat een fluwelen cassette vol prachtig tafelzilver, inclusief vismessen, taartvorkjes en de hele reutemeteut, dat ze bij speciale gelegenheden uit de kast haalde. “Ik gebruik het nooit meer”, zei ze op een goede dag. “Wat zou ik ook, in mijn eentje? Hier, jullie mogen het hebben. Hoef ik ook niet meer te poetsen.” Nou, graag! We gebruikten het zilver gewoon elke dag, niks speciale gelegenheden, elke dag is speciaal, nietwaar?

En poetsen deden we natuurlijk niet. Dat hoefde ook niet, want mijn schoonmoeder werd al spoedig zó dement dat ze toch het verschil niet meer zag, als ze kwam eten. We gooiden het zilver gewoon in de vaatwasser en daar werd het bepaald niet mooier van. Aanvankelijk deed ik nog wel jaarlijks rond kerst de truc met soda en proppen aluminiumfolie in een bak heet water (wonderbaarlijk zo blinkend als het zilver daaruit tevoorschijn komt!), maar na een paar jaar kwam het daar ook niet meer van. Het zilver werd zwart. Erger was dat er steeds meer verdween. In vroeger tijden verdacht de vrouw des huizes dan het dienstmeisje, maar ik heb geen dienstmeisje. Wél kinderen en die zijn de boosdoener. Ze nemen bestek mee uit picknicken in het park of mee op vakantie. Bij het afruimen van de tafel gaan ze bovendien zó onbesuisd te werk dat er geregeld bestek in de vuilnisbak belandt.

Ik heb heel wat zilver tussen de schillen en dozen vandaan gered, maar ook een heleboel níet. Hoevéél niet, dat begon steeds pijnlijker te blijken. We kwamen steeds meer messen, lepels en vorken tekort. We zetten de vismessen in om de tafel nog min of meer naar behoren te dekken, maar ook die werden allengs schaarser. Je kunt je dinergasten niet met een taartschep laten eten, toch, ook al is die van zilver? En waar was ons oude bestek eigenlijk gebleven, het bestek van vóór het zilver?

Na enig zoeken vond ik het terug in een kast. Een allegaartje van roestvrijstaal en aluminium uit alle landen waar we hebben gewoond, deels zelfs nog uit de Sovjet-Unie. Ik smeet het bij de resten van het zwarte zilver in de bestekla en opeens hadden we weer overvloed. “Moet je kijken, dit kan toch echt niet?” zei vriendin B, terwijl ze de la opentrok. “Jawel, hoor”, antwoordde ik. “Dat heet cluttercore. Een georganiseerde chaos waarin je kunt zien dat er wordt geleefd.”