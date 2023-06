Sylvia: “Jij neemt dat ‘over mijn lijk’ wel erg letterlijk”, schreeuw ik

De oudste zoon van Sylvia Witteman wil een motor kopen, maar daar wordt Sylvia niet vrolijk van.

“Mama, je hebt toch zo’n hekel aan mijn scooter?”, vroeg mijn oudste zoon. “Ik heb goed nieuws: ik ga hem verkopen!” Juist wilde ik hem om de hals vallen - Hoera, weg met dat onding! - toen hij vervolgde: “Ik ga namelijk een motorfiets kopen.” Ik trok mijn uitgestoken armen terug, als door een adder gebeten. Mijn kind! Op een motorfiets! Zonder twijfel het gevaarlijkste vervoermiddel dat er bestaat, afgezien misschien van een tank in oorlogsgebied. Hoewel, daarin zit je nog min of meer beschut... Levensgevaarlijk! Jammerend begon ik op te sommen wat er allemaal mis kon gaan op zo’n ding. Hij liet mij uitpraten en zei toen kalm: “Sorry, maar ik doe het tóch. Wees maar niet bang, je weet toch hoe veilig ik ben in het verkeer?” Ik herinnerde hem fijntjes aan die keer dat hij met scooter en al ter aarde was gestort toen hij dat ding staand probeerde te berijden. “Flauw hoor, toen was ik zeventien”, antwoordde hij. Vijf jaar geleden. Een eeuwigheid, ja, voor hém.

Ik zag nog een lichtpuntje. “Je kunt zo’n ding helemaal niet betalen”, zei ik. “En je moet er een apart rijbewijs voor halen, dat kost een hoop geld en ik betaal geen cent. Geen cént! Dus...” Hij onderbrak me: “Ik heb een baantje gevonden, als chauffeur. Het betaalt goed. Dus.”

Als chauffeur! Nou ja, hij rijdt uitstekend auto, dat moet gezegd. Inderdaad werkte hij opeens bijna elke avond, allemaal om te sparen voor die levensgevaarlijke motorfiets. Al een week later nam hij zijn eerste rijles. Stralend kwam hij thuis, op rare hoge schoenen. “Kijk, die zijn om mijn enkels te beschermen”, zei hij trots. “Je enkels, jongen?”, riep ik huilerig. “Wat heb je daaraan als je je nek breekt? Levensgevaarlijk...”

Het hielp allemaal niets, hij nam de ene les na de andere en alles verliep vlot. Hij googelde alvast op tweedehands motorfietsen terwijl ik handenwringend over zijn schouder meekeek. “We hebben toch een áuto?”, probeerde ik nog. “Een fijne auto waar je net zo vaak in mag rijden als je maar wil.” “Autorijden is saai”, wierp hij tegen. Nog maar kort geleden vond hij dat het mooiste wat er was.

Het examen naderde. “Nog een paar weken en je zit bij mij achterop”, grinnikte hij pesterig. “Over mijn lijk, jongen”, gromde ik. Daar vertrok hij, in de auto, op naar weer zo’n motorrijles. Ik ging boodschappen doen. In tobberige gedachten verzonken stak ik het zebrapad over naar de supermarkt. Ik moest dan tenminste maar de beste helm voor hem kopen die er was, bedacht ik, en misschien ook... Iiiieee! De gierende banden van een abrupt remmende auto. Geschrokken keek ik naar links en zag mijn zoon achter het stuur van onze auto. Ik rukte het portier open. “Zeg, ontzettende %$#@%$, je neemt dat ‘over mijn lijk’ wel heel letterlijk, hè?!”, schreeuwde ik. “Mama, je loopt door rood. Dat is levensgevaarlijk”, zei mijn zoon kalm. Ik keek naar het stoplicht. Het wás zo.