Sylvia: “Mijn zus wil nooit iets hebben, maar dit cadeau is toch wel raak”

De zus van Sylvia Witteman is jarig en dat is zo iemand die niks wil hebben. Toch vindt Sylvia het ideale cadeau voor haar.

Mijn zus was jarig. Nu is het voor veel mensen al moeilijk om een cadeau te bedenken, maar voor mijn zus is het onmogelijk. Ze is niet zo iemand die alles al heeft, nee, zij is iemand die niks wil hebben. Om kleren geeft ze niet. Een boek dan? Ja, ze houdt van lezen, maar alleen op haar e-reader. Van koken houdt ze ook, maar alle keukenspullen die ze hebben wil, hééft ze al en de rest vindt ze onzin. Iets leuks voor het huis? Net als bij mij staat en hangt haar huis al veel te vol met rommeltjes. Een etentje in een restaurant? Net als ik kookt ze liever zelf. Een ervaring dan? Een ballonvaart? Zwemmen met dolfijnen? Een dagje wellness? Een minicruise? Bungeejumpen? In gedachten zag ik haar al spottend lachen. Niks voor haar.

Iets lekkers? Wij geven allebei niks om snoeperij. Dat was toen we klein waren wel anders. Héél anders. Wij lééfden voor snoep. Thuis kregen we vrijwel niets, want onze moeder was tegen snoep. Snoep was slecht voor de tanden en ongezond. Bovendien kostte het geld en we zaten altijd krap. Mijn zus en ik lieten ons niet kisten. We deden klusjes in de buurt, voor geld: auto’s wassen, folderwijkjes, dat werk. Van de opbrengst kochten we snoep. En als we eens écht goed verdiend hadden, kochten we het aller-allerlekkerste en duurste dat we kenden: een ons Belgische bonbons. Je had ze in tientallen soorten, maar wij kochten altijd alleen maar de witte met een hazelnootje. Er gingen zes stuks in een ons. Ieder drie.

We aten ze langzaam en zorgvuldig op. Eerst knabbelden we de dunne laag witte chocola van de zijkanten, dan het dikkere stuk bovenop, met de noot. Dan bleef nog het rechthoekje koffiecrème met praliné over. Daar lieten we kleine hapjes van op onze tong smelten. Verrukkelijk. Toen we ouder werden, maakte onze liefde voor snoep plaats voor uitgaan, jongens en wat dies meer zij. Dansen, drinken, halfzware shag. Bonbons? Dat was iets voor oude vrouwtjes. Maar ja, nu zijn we 55 en 57. Best oud.

Ik fietste naar de bonbonwinkel en kocht een kilo witte met hazelnoot. “Een kílo? Weet u zeker dat u alleen deze wil?”, vroeg de mevrouw achter de toonbank verbaasd. Ja, héél zeker. Eén voor één legde ze de bonbons met een pincet in het gouden doosje. Zestig stuks, ik heb meegeteld.

“Hier”, zei ik tegen mijn zus, na het obligate Lang zal ze leven. Met een glimlach trok ze het lintje van de doos. Daar straalde die geurige berg roomwit jeugdsentiment ons al tegemoet. Daar knabbelden we al aan de randjes, net als vroeger. Daar smolt de praliné al op onze tong. Verrukkelijk.

“Wat eten jullie daar?”, riepen onze kinderen – dat zijn er in totaal vijf. Nee, die doos was geen lang leven beschoren, maar het was een geweldig cadeau. Ik geef het volgend jaar gewoon wéér.