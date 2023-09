Sylvia: “Nazomer in Normandië? Je weet nooit wat voor weer het wordt, hè”

Sylvia pakt haar spullen bij elkaar voor een paar dagen weg, zonder kinderen kunnen ze licht bepakt op stap...

Kinderen krijgen is éven een investering, maar de tijd vliegt. Voor je het weet, ben je weer vrij om te gaan en staan waar je wil. Wannéér je wil ook. Nooit meer schoolvakanties, wat een heerlijkheid! “Kom, we gaan een paar dagen met z’n tweeën naar Normandië”, zei huisgenoot P. “Gewoon, op de bonnefooi. We gooien wat spullen in de auto en weg.” Jeetje.

Kon dat zomaar? Nou, waarom ook niet?

De zomervakantie was voorbij, dus een hotel zou niet moeilijk te vinden zijn. De kinderen konden op het huis en de poezen passen. P. diepte zijn wandelschoenen op uit de kast. “Weet je wat ook zo fijn is?” zei hij. “Dat we eindelijk niet meer onze halve inboedel hoeven mee te slepen, zo zonder kinderen.” Inderdaad. Toen ze klein waren, moest er een enorm arsenaal aan lievelingsspeeltjes, knuffels, dekentjes, kussentjes en fopspeentjes mee. Als je ook maar één essentieel beertje vergat, kon je rechtsomkeert maken. Gek genoeg werd dat niet minder toen ze groter werden (“Zes paar schoenen is helemáál niet veel! Dat is het absolute minimum!”, “Natuurlijk nemen we de espressomachine mee. We gaan toch geen vieze Franse filterkoffie drinken?”), maar dat is nu allemaal achter de rug, bedacht ik, terwijl ik wat spullen in een weekendtas gooide. T-shirts, jurkjes, slippers, tja, nazomer in Normandië, je weet nooit wat voor weer het wordt, hè? Een warme trui, een vest, spijkerbroek, regenjas, natuurlijk, paraplu, stevige schoenen, leuke schoenen-voor-uit-eten, sandalen voor als het mooi weer is... het picknickkleed ook, wie weet. En de hangmat. Waarom niet? Er is nu plaats zat in de auto.

Op de achtergrond zag ik huisgenoot P. zijn laptop inpakken. “Neem jij je laptop mee?” zei ik verontwaardigd. “We gaan toch op vakantie?” Hij lachte geruststellend. “Voor de zekerheid. Dan kunnen we eventueel nog een dagje langer blijven, als ik daar wat kan werken.” O, goed idee. Nou, dan neem ik mijn laptop óók mee. En de drukproeven van mijn nieuwe bundel, kon ik mooi daar nakijken. Muggenspray, twee dikke boeken. Hm, de weekendtas was vol, toch maar even de koffer erbij pakken. P. sjouwde intussen met zijn racefiets. “Wat? Nee joh, past makkelijk, ik klap de achterbank wel weg. Heerlijk fietsen, daar!” Ja, als we zo gaan beginnen. Een pakje van onze eigen thee, altijd lekker in den vreemde. Plus een waterkoker, want die hebben ze lang niet op alle hotelkamers. En een stuk kaas! “Alsof ze in Frankrijk geen kaas hebben”, spotte P. Maar ja, geen oude Goudse, toch? Een mes, dat moest dan ook mee. Badpak, toch ook maar? Dan ook een badhanddoek, hopla, die koffer is er groot genoeg voor. Nu nog wat broodjes en fruit voor onderweg, een thermosfles koffie, dropjes...

De kinderen kwamen ons uitzwaaien.

“Hoe lang blijven jullie eigenlijk weg?” vroegen ze, verbaasd toekijkend hoe P. de uitpuilende kofferbak dichtduwde. “Eh... een dag of drie, vier”, antwoordde ik bedremmeld. Toen reden we de straat uit, het geschater van de kinderen galmend achter onze beschaamde ruggen.