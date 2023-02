Sylvia: “Om te vieren dat ik vrouw was geworden, kreeg ik van mijn moeder een mooie nieuwe nachtjapon”

Sylvia Witteman wordt door haar dochter herinnerd aan de eerste en laatste keer dat ze menstrueerde.

“Mama”, riep mijn dochter vanaf de wc, “heb je misschien een tampon voor me?” Ze was kennelijk overvallen door het maandelijks ongemak. Ze woont allang niet meer thuis, en zelf ben ik 57, de overgang onherroepelijk voorbij. Verder wonen er in mijn huis alleen maar mannen, als je de poezen niet meerekent. “O jee, kind”, zei ik. “Dat is jaren geleden... misschien in de badkamer?”

Ik liep naar boven. Rommelend in een la gingen er in mijn herinnering allerlei luikjes open. Mijn eerste keer ongesteld. Ik liep al tegen de vijftien en had er met smart op gewacht. En toen was het eindelijk zover, pardoes tijdens de godsdienstles op het Haarlemse Mendelcollege, van een echte pater nog. Hij stuurde me naar de conciërge, die me een kartonnen doosje overhandigde met daarin een gigantisch, ouderwets maandverband. Ik voelde me doodongelukkig met dat enorme matras in mijn onderbroek. Thuis kreeg ik van mijn moeder een mooie nieuwe nachtjapon, om te vieren dat ik vrouw was geworden. Ook vertelde ze me over de katoenen maandverbanden, die zij als meisje had gedragen. Die werden na gebruik in een emmer water gegooid, om later in een pan op het fornuis te worden uitgekookt. “Ik weet nóg hoe dat rook”, zei ze walgend. Zelf wilde ik al gauw niks meer met maandverband te maken hebben en leerde na enig prutsen hoe tampons werkten (die gebruiksaanwijzing in de tampondoosjes, met die dwarsdoorsnede van het vrouwelijk onderlichaam, is nog steeds raadselachtig). Mijn moeder vond dat maar niks: “Kind, als je hem er straks maar weer uit krijgt!” Ik vond het een bevrijding. Vele jaren later kreeg ik zelf een dochter. En nog meer jaren later, veertien om precies te zijn, werd zij voor het eerst ongesteld. Ook zij had er met smart op gewacht. Met menstruatie is het net als met volwassenheid: je verheugt je erop als je twaalf bent, maar als het eenmaal zover is, heeft het eigenlijk alleen maar nadelen. We vierden het met taart en bloemen, mijn dochter het stralend (maar toch een beetje verlegen) middelpunt. Ach ja, ook alweer tien jaar geleden... “Mam! Heb je nou een tampon?” klonk er vanaf de wc. O ja, ik was hier op een missie. Nee, in de badkamer ligt niks. Hoe lang was het eigenlijk geleden, mijn laatste keer? Vijf jaar? Vier? Wat fijn dat het niet meer hoeft... “Mama!”

“Ik kan geen tampon vinden”, zei ik tegen huisgenoot P. “Laat mij maar even”, zei hij geruststellend. Smalend verliet ik de badkamer. Nou, succes ermee! Twee minuten later kwam hij beneden met een handvol tampons. “Ik heb even in een oude tas van je gekeken”, sprak hij semi-nonchalant. “Zoeken heb je nooit gekund.” Dat is waar, moest ik tandenknarsend erkennen. “En”, zei P, altijd tuk op het laatste woord, “er liggen boven nog een stuk of tien oude tassen van je. Wie weet hoeveel tampons daar nog in zitten. Zonde hoor, je had nog járen gratis ongesteld kunnen zijn.”