Sylvia: “Opeens grijpt de vrouw mijn handen en begint er natte zoenen op te drukken”

Sylvia treft op de markt een bedelende vrouw. Ze wil wat doen, maar heeft nooit contant geld mee.

Het leven is soms zo ingewikkeld. Ik liep over de markt, zomaar wat te drentelen. Tussen de twee kipkramen, Chris Kip en Benny’s Chicken, stond een vrouw te bedelen. Een kleine, kromme, oude vrouw, tandeloos, Indiaas van kleren en uiterlijk, met een heleboel tasjes vol schamele bezittingen. Ik had haar daar al vaker gezien. Natuurlijk wilde ik haar graag wat geld geven, maar hoe gaan die dingen? Ik heb nooit geld bij me. Je kunt tegenwoordig overal met je pasje of je telefoon betalen, ook op de markt. Zelfs de daklozenkrantverkoper heeft tegenwoordig een pinautomaat. Maar deze vrouw verkocht geen daklozenkrant, ze bedelde alleen maar. Ook nu weer had ik niks bij me.

Ik schudde de wroeging zo goed mogelijk van me af en liep verder. Daar zag ik, bij een kledingkraampje, een gezellig vestje hangen. Een héél gezellig vestje, precies mijn maat en maar dertig euro, niet duur. “Geef me deze maar”, zei ik tegen de verkoper en trok mijn pinpas. Maar hij schudde zijn hoofd en sprak: “Je moet even centjes halen. Om de hoek, naast de snackbar, is een pinautomaat.” Hè, wat een gedoe... Maar nogmaals, het was een erg gezellig vestje, dus daar liep ik al naar de pinautomaat en trok er een biljet van vijftig euro uit.

Ik liep terug naar de vestjeskraam, betaalde en kreeg een biljet van twintig euro terug. Meteen ging me een licht op. Met het vestje in een papieren tasje liep ik terug naar de kipkraam. Ik viste het biljet uit mijn zak en gaf het aan de bedelares, met een hartelijk “Alstu-blieft, mevrouw”. Ze pakte het geld aan en haar gezicht klaarde op. Ze mompelde iets wat ik niet verstond. “Graag gedaan hoor, veel plezier ermee”, zei ik stompzinnig. Kun je ‘plezier’ hebben van twintig euro als je zo aan de grond zit? Nu greep de vrouw mijn beide handen en begon ze te kussen. Grote, kleverige zoenen. “Dank u wel, dank u”, riep ik. Ik probeerde mijn handen terug te trekken, maar ze hield ze in een verrassend ijzeren greep voor zo’n klein vrouwtje en bleef er natte zoenen op drukken. Mensen keken verbaasd naar het tafereel. Ik voelde mijn wangen branden.

Toen ik me eindelijk had losgemaakt en met een haastig wuifje afscheid van haar nam, merkte ik hoe nat mijn handen waren. Afvegen was erg onbeleefd, leek me. Maar om de hoek wist ik een kraan, zo een waar toeristen hun waterflesjes vullen. Daar kon ik mijn handen wassen. Terwijl ik dat deed, dacht ik aan die arme vrouw. Kon ik niet méér voor haar doen? Was er geen opvang voor dit soort schrijnende gevallen? Wie moest ik daarvoor bellen? In gedachten verzonken had ik niet door dat het papieren tasje aan mijn voeten volliep met water. Dat merkte ik pas toen ik het optilde en de hengsels scheurden onder het gewicht van mijn door- en doornatte gezellige vestje.

Dus wat ik maar zeggen wou: het leven is soms zo ingewikkeld.