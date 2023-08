Sylvia: “Opeens schiet de gesp los en val ik achterover in een plas”

Sylvia Witteman doet boodschappen, maar dat valt allemaal niet mee.

Zaterdagmiddag. Ik had boodschappen gedaan, véél boodschappen, bij de slager, de visboer, de slijter en de bakker. Allebei mijn fietstassen zaten vol en er bungelde een aardbeientaartje in een tasje aan mijn stuur. Alleen nog even naar de supermarkt voor kattenvoer. Zo gezegd, zo gedaan. Ik propte het kattenvoer in mijn fietstas en wilde wegfietsen toen een onzichtbare hand mijn fiets tegenhield. Wat nu? Ik gaf een flinke ruk aan mijn fiets, maar die bleef onherroepelijk staan. Bukken. Kijken. De ‘onzichtbare hand’ bleek de gesp van mijn fietstas, die zat klem tussen de spaken. Muurvast. Uiteraard begon het ook nog te regenen.

Ik wrikte en pulkte en werd allengs zeiknat, maar de gesp wist niet van wijken. Door mijn ongeduldige geruk had ik alles nog erger gemaakt. Er zat niets anders op: ik moest de stugge nylon band doorknippen waaraan de gesp vastzat, maar ik had geen schaar.

Boven mijn hoofd ging een lampje branden. De supermarkt verkocht vast ook keukenscharen! Terug naar binnen dan maar, met medeneming van het taartje, want Amsterdam is een leuke stad, maar ze jatten er wel je taart, als het zo uitkomt. Zo gezegd, zo gedaan. De schaar was gauw gekocht en verheugd rende ik weer naar mijn fiets. Knippen maar! Alleen: die schaar was verpakt zoals om volstrekt duistere redenen scharen altijd verpakt zijn: bevestigd aan een stevig geplastificeerd stuk karton, met twee taaie plastic ringetjes. Een onneembare vesting. Een schaar, kortom, waarvoor je een mes nodig hebt om hem te kunnen gebruiken. En ik had geen mes.

Wat nu? Terug de supermarkt in, met de schaar, en wéér met dat taartje. Terug naar de afdeling keukenspullen, op zoek naar een mes. Waar dan? Van alles hing er; pureestampers, spatels, de hele keukenrimram, maar geen mes.

“Ik moet een scherp mes hebben”, zei ik tegen een passerende caissière. Een beetje angstig keek ze me aan, ik had waarschijnlijk een verwilderde blik in de ogen. “Die verkopen we niet meer”, zei ze. “Ze werden vaak gekocht door agressieve jongeren, dus...” Ik knikte gelaten, toonde de schaar en legde mijn probleem uit. Met succes: bij de servicebalie hadden ze een schaar liggen, waarmee ik mijn eigen schaar uit zijn verpakking kon knippen. Hoera!

Nu kon ik eindelijk mijn fiets te lijf gaan. Ik hing de taart weer aan het stuur en knipte de nylon band van de gesp af. De gesp zat nog steeds klem, maar nu was het een kwestie van wrikken, met de punt van die schaar. Ik wrikte en wrikte, nog steeds in de regen, en mijn inspanningen werden beloond: opeens schoot de gesp los, waarbij ik achterover viel in een plas. Mijn fiets viel opzij, boven op het aardbeientaartje. Uit mijn fietstas gutste rode wijn. Fles gebroken.

Even later betrad ik onze huiskamer, waar P. vredig de krant zat te lezen. Verbaasd bekeek hij me. Zeiknat, in een walm van wijn, met een geplette taartdoos in mijn ene hand en een andere hand vol zwarte smeerolievlekken. “Wat heb jíj gedaan?” vroeg hij.

“Boodschappen”, zuchtte ik.