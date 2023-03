Sylvia: “Perplex bel ik het bedrijf, met mijn voeten in een gestaag groeiende plas water”

Sylvia wordt gek van de klantenservice bij monteurs, iedere keer is er wel weer een nieuw akkefietje.

Op een stormachtige ochtend blééf het maar kil in huis. De oorzaak was snel gevonden: de radiatoren van de centrale verwarming waren steenkoud. Ik ontluchtte ze, vulde de ketel bij, maar dat hielp niet. Daar daagde het akelige besef al: ik moest het verwarmingsbedrijf bellen.

Dat is heikel, dat weet iedereen. Het gaat namelijk zo: “Nee, mevrouw, we kunnen niet toveren, dat wordt morgen... Nee, we weten nog niet hoe laat, er kan altijd een noodgevalletje tussen komen, hè? Ergens tussen acht en vijf. Fijne dag!”

Inderdaad ging het precies zoals ik voorspeld had. Ik wachtte de hele dag in het koude huis, de monteur kwam om kwart voor vijf, vroeg mij eerst op neerbuigende toon of de stekker van de ketel wel in het stopcontact zat. Ja? Goed zo. “Nou, dan gaan we maar eens kijken. Sjongejonge, wat een steile trappen heeft u hier.”

Gebonk. Gehamer. “Mevrouw? Het is de driewegklep. Het motortje is kapot. Nee, ik heb geen nieuwe bij me. Mijn collega belt u morgen.” En weg was hij weer, mij achterlatend in de kou.

Volgende dag: wie er ook belt, geen collega. Ik belde het bedrijf. “Driewegklep? O ja, díe driewegklep.” Morgen stuurden ze een monteur, met de nieuwe driewegklep. “Hoe laat? Nou... Ja, dat begrijp ik, dat u niet de hele dag wilt wachten. Geen probleem, de monteur belt u een half-uurtje voor hij eraan komt.”Volgende dag, nog steeds in de kou. Wie er ook belt, geen monteur. Om drie uur besloot ik even een boodschapje te doen bij de supermarkt om de hoek. Telefoon mee. Kwartiertje later thuis, daar stond een boze monteur. “Ja, als u geholpen wilt worden moet u natuurlijk wel thúis zijn! Bellen?! Niemand heeft mij iets gezegd van bellen...”

Eenmaal binnen bleek het ‘de verkeerde driewegklep’. “Ja, heel raar, dit is blijkbaar een heel apart modelletje. Ik zal een andere moeten bestellen. Wat zegt u? Nee, dat wordt wel overmorgen. Tussen acht en vijf.”

Overmorgen kwam, zag en overwon. De monteur bonkte en hamerde. Daar hoorde ik het bevrijdende tikken van de opwarmende radiatoren. Ik vouwde mijn verkleumde handen er liefdevol omheen. Victorie! Dankuwel lieve monteur, en hopelijk tot nooit meer ziens!

Spinnend van tevredenheid ging ik door met mijn leven. Ik draaide een wasje. Dat had ik niet moeten doen. Een uurtje later hoorde ik gekletter. Ik rende naar boven. Water droop van de muur van de slaapkamer en gutste door de gang. Kermend stormde ik naar zolder, waar de was­machine in zijn hok staat, gezellig naast de verwarmingsketel. En daar trof ik de slang van de wasmachine, los uit zijn afvoerbuis, overvloedig grauw water spuitend over de vloer. Perplex belde ik het bedrijf, met mijn voeten in een gestaag groeiende plas water.

“Wat zegt u, mevrouw? O, dat is vervelend, ja. Zo’n monteur heeft die afvoerbuis dan even nodig om water uit de ketel af te voeren en dan is-ie helaas vergeten... Nou ja, dat is een technisch praatje... Ja... ja... heel vervelend, ja... Nou, nou, mevrouw, rustig, zoiets kan gebeuren, hè? Maar u moet maar bedenken: u zit in ieder geval niet meer in de kou! Fijne dag!”