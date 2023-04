Sylvia: “Stiekem vind ik het helemaal niet erg dat mijn jongens nog thuis wonen”

Sylvia heeft nog even geen last van het emptynestsyndroom, maar wie weet gaat dit binnenkort veranderen.

Ik kreeg een mail van een journaliste: of ik wilde meewerken aan een boek over het emptynestsyndroom. Ik las het met een oorverdovend lawaai boven mijn hoofd: op zolder waren mijn zoons, 19 en 21, met een kudde vrienden aan het voetballen. Of darten. Of allebei.

Ik heb geen leeg nest. Mijn ene zoon heeft een ‘tussenjaar’ en werkt in een restaurant, de andere studeert, maar een kamer in de stad kunnen ze niet vinden. En de stad uit, dat willen ze niet. Dus wonen ze nog steeds bij mij, zonder veel uitzicht op vertrek.

Het zou vast beter zijn voor die jongens om op zichzelf te leven. Dan leren ze misschien eindelijk belangrijke vaardigheden als met geld omgaan, de halfjaarlijkse afspraak met de tandarts maken zonder eindeloos gedram van hun moeder en hun natte was ophangen voordat die beschimmelt. Maar eerlijk gezegd vind ik het helemaal niet erg dat ze hier nog wonen. Ze zijn aardige jongens en het huis is groot genoeg, zeker sinds hun zus het huis uit is (zij vond met veel mazzel wél een kamer, zonder eigen keuken of badkamer, maar toch, een kamer in de stad). We hebben het hier samen nog steeds heel gezellig. Veel aanloop van hun vrienden ook, want hier kan en mag altijd alles.

Bij onze eigen vrienden, van wie de kinderen wél uitgevlogen zijn, zie ik hoe ze toch een tikje ontredderd zijn achtergebleven. Opeens weer alleen met hun partner, dat is wel érg stil in huis. Ik zie ze zich in allerlei bochten wringen om aan de leegte te ontvluchten: leesclubs, bridgeclubs, weekendjes weg... “Bingoavondjes en Rijnreisjes”, noemen P en ik het spottend. Ja, wij hebben makkelijk praten met ons drukke huis, bedacht ik terwijl ik de journaliste terugmailde.

“Sorry, ik heb geen empty nest, dus ik ben niet interessant om te interviewen”, schreef ik. “Maar als jij ergens in Amsterdam kamers weet te vinden voor mijn twee jongens, dan ben je gegarandeerd de eerste!” Terwijl ik het mailtje verstuurde, kwam de hele kudde de trap afgeroffeld. Mijn zoons dreunden mijn werkkamer binnen. “Mam, goed nieuws!” riep de jongste. “Ik ga zes weken op reis, met Bas! Met de trein door Europa! We vertrekken overmorgen!” “O, wat leuk!” antwoordde ik. Groot gelijk, hij heeft er hard voor gewerkt. “Ik ben er vanavond niet met eten, ik ga met Bas AirBnb’s boeken en zo”, voegde hij eraan toe. “Dag!”

“Nog meer goed nieuws!” zei mijn oudste zoon. “Ik mag zes weken in de kamer van Bas wonen!” “O, wat leuk!”, riep ik weer. “Ik ben er vanavond niet met eten, want Bas moet me instructies geven over zijn planten en zijn kat en zo. Dag!” En weg waren ze, allebei. “Zes weken!” zei ik die avond tegen huisgenoot P tijdens het griezelig rustige avondeten. “We krijgen zes weken lang een empty nest!”

Hij grijnsde. “Joh,” zei hij, “zes weken? Dat is niks. Binnenkort zijn ze toch voorgoed weg. Dan kunnen we nu vast wennen, aan de bingoavonden en Rijnreisjes.”