Sylvia: “Telkens als ik kijk, zit die grote, vieze spin weer ergens anders”

Sylvia Witteman is al haar hele leven bang voor spinnen en wil het liefst verhuizen als ze er een in huis ziet.

Ja, het is kinderachtig, maar ik ben verschrikkelijk bang voor spinnen. Mijn hele leven al. Dat is dus (schrale troost) nu eens géén bijverschijnsel van de oude dag. Ik weet nog goed hoe ik als kind al gilde als er een spin in huis was en dat was vaak, want het was een oud huis met overal kieren en gaten.

Mijn moeder kwam dan met een vel papier en zo’n Duralex-glas waar we altijd thee uit dronken. Ze ving de spin en zette die in de tuin, waarbij ze elke keer zei: “Joh, zo’n spinnetje doet niets hoor. Hij is banger voor jou dan jij voor hem.” Daar geloofde ik niets van. Ook durfde ik de rest van de dag geen thee te drinken omdat ik bang was dat ik het glas zou krijgen waar die spin met zijn acht afschuwelijk poten in had rondgelopen.

Ik groeide op. De angst voor spinnen verdween niet. Ik kreeg drie kinderen die ook bang waren voor spinnen en dat zijn ze nog steeds. Huisgenoot P is in ons huis de spinnenvanger (en ik ben degene die het gebruikte glas uitspoelt met kokend water). Maar hij is natuurlijk niet altijd thuis, dus als ik dan een spin zie, weet ik niet wat ik moet doen.

Een vriendin van me (ook doodsbang) zuigt ze op met de stofzuiger, maar ik durf dat niet. Ik vind het zielig voor de spin, ja, zo weekhartig ben ik wel. Stiekem ben ik ook een beetje bang dat hij het overleeft en wraak zal nemen, gruwelijke wraak. Bijvoorbeeld door in de stofzuigerzak een gezin te stichten, waarna ze op een kwade nacht met zijn duizenden door de slang naar buiten kruipen, naar het bed waarin ik nietsvermoedend lig te slapen, waarschijnlijk ook nog met open mond, zodat ze... nee, niet aan denken.

Dus als ik een spin zie, en P is niet thuis, doe ik... niks. Ik houd de spin in de gaten, dat wel. Zolang hij stil zit, in een hoek van het plafond, kan hij geen kwaad, sus ik mezelf. Dan kan P hem ’s avonds vangen en buiten zetten.

Gisteren had ik een spin in huis die weigerde stil te zitten. Telkens als ik keek, zat hij weer ergers anders. Het was zo’n heel grote, vieze, dikke, ook nog. Kokhalzend hield ik hem in de gaten. Aan het eind van de middag leek hij tot rust te komen op het plafond in de achterkamer. Zelf ging ik dus op de bank in de voorkamer zitten en las zenuwachtig de krant totdat P thuis zou komen.

Opeens voelde ik iets kriebelen in mijn nek. In paniek haalde ik uit en gaf mijn nek een geweldige klap terwijl ik opsprong. Ik hoorde gesis en geblaas. Mijn arme, oude, domme poes Lola! Ze had me met haar staart gekriebeld en ik had haar geslagen!

Terwijl ik haar troostend aaide, tuurde ik naar het plafond. De spin was weg. Maar waarnaartoe? Hoe oud kan een spin worden? Ik ga denk ik maar een jaartje uit logeren.