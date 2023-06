Sylvia: “Twintig dagen lang voelde ik me Prince”

Sylvia Witteman en haar gezin zoeken een oplossing voor hun sokkenprobleem.

Nou dacht ik toch echt dat ik het sokkenprobleem had opgelost. We zouden met het hele gezin alleen nog maar zwarte sokken dragen. Huisgenoot P en mijn zoons droegen die tóch al, mijn dochter is het huis uit en mij maakt het niet uit wat voor sokken ik draag. Kortom, ik gooide alle fleurige, genopte en gestreepte weessokken weg en keek tevreden naar de berg die overbleef: helemaal zwart.

Nooit meer zoeken, alles paste bij elkaar. Hup, in een mand op de wasmachine en je kon op de tast naar een passend paar graaien. Ideaal! Mijn euforie duurde precies één dag. Want wat wil het geval? Huisgenoot P en de jongens hebben zo’n beetje dezelfde maat, 46 of 47. Ik heb maat 41. Niet bepaald klein, maar vergeleken bij die mannen zijn het de voetjes van Assepoester. Toen ik dus de volgende ochtend triomfantelijk twee schone sokken uit die berg plukte en ze aantrok, kwam de domper.

De sok om mijn linkervoet lubberde vervaarlijk, die aan mijn rechtervoet bleek merkwaardig elastisch en kwam tot aan mijn knie. “Hé, dat is een van mijn nétte sokken, voor onder een pak”, zei huisgenoot P. “Daar heb ik er maar weinig van. Geef terug!” Mokkend trok ik ze uit en liep het washok in.

Het is daar slecht verlicht, dus even later stond ik met de zaklamp van mijn telefoon op die zwarte berg te schijnen, terwijl ik met mijn vrije hand op zoek was naar ‘kleine’ sokken. Het verschil tussen maat 41 en 47 is lastig te zien met het blote oog, je merkt het eigenlijk pas als je ze aantrekt. Zo tobde ik een paar weken voort. Elke ochtend groef ik in die zwarte berg en daarbij dacht ik aan wijlen Prince, de artiest over wie in de jaren tachtig het gerucht ging dat hij elk paar sokken maar één keer droeg en daarna weggooide. Wat een zondige decadentie! Die malle popsterren toch! Maar inmiddels, turend naar vijftig tinten zwart, begon ik hem te begrijpen. Te benijden, zelfs. Elke dag nieuwe sokken, wat héérlijk. Waarom zou zoiets voor mij niet weggelegd zijn? Weggooien zou ik ze natuurlijk niet, ik had een beter idee. Ik fietste naar de Hema en kocht twintig paar blauwe sokken. Allemaal precies dezelfde.

Twintig dagen achter elkaar begon elke ochtend met een paar verse sokken. Twintig dagen lang voelde ik me Prince. En na het wassen kon ik mijn eigen blauwe sokken zó uit de zwarte berg plukken. Geweldig. Maar Lucebert schreef het al: alles van waarde is weerloos. Vanochtend zag ik mijn zoons aan het ontbijt. Boven hun reusachtige schoenen staken kleine, blauwe randjes uit. Randjes van míjn sokken. “Wat doen jullie met mijn sokken?”, riep ik. “Die zijn jullie veel te klein!”“Ze zijn precies goed als enkelsokjes met dit lekkere weer”, zei de jongste, en na een blik op mijn gezicht: “Mama? Wat is er? Mama, rústig! Het zijn maar sókken!”