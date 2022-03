De wieltjes van de afwasmachine van Sylvia lijken als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Sylvia raadpleegt Google om nieuwe wieltjes te bestellen, maar dat blijkt niet zo makkelijk...

Er is veel ellende op de wereld, maar dat is niets vergeleken met het leed dat afwasmachine heet. Die wieltjes alleen al. Die raken kwijt. Het zijn altijd de wieltjes van de zogeheten onderkorf. Ja, ik ken mijn vaktermen inmiddels, want ik ben al de hele ochtend met dat kreng bezig. De onderkorf dus, de onderste la van die machine. Je rolt hem naar buiten, op die wieltjes, je zet de pannen en borden erin en rolt hem weer terug. Simpel toch? Maar blijkbaar vinden die wieltjes dat geen leuk werk. Zodra ze hun kans schoon zien, gaan ze ervandoor. Soms vind je er een terug, onder het fornuis of zo, maar meestal is zo’n wieltje spoorloos. Op een onderduikadres waar ook gedeserteerde sokken, knijpers en eierlepeltjes wonen. De overgebleven wieltjes krijgen het dan extra zwaar. De een na de ander kiest mopperend het hazenpad. Vanochtend trof ik nog slechts één wieltje aan. Knarsend en piepend moest hij de hele afwas torsen. Zo zielig!

In alle kleuren en maten

Gelukkig kun je die wieltjes bijbestellen. Daarvoor moet je het typenummer van je afwasmachine weten en dat staat ergens op de binnenkant van de klep, las ik op een doe-het-zelf-site. Ik deed de klep open en bekeek de binnenkant van alle kanten. Niks te zien. Zaklamp erbij: nog niks. Foto gemaakt van de binnenkant en op Twitter geplaatst, met de vraag of iemand wist waar het typenummer stond. Wat kreeg ik als antwoord? ‘Als je even een natte lap over die smerige klep haalt, zie je het vanzelf.’

Ik maakte de klep schoon, en nee maar, daar zag ik een reeks cijfers en letters, heel vaag en heel klein. Ik maakte een flitsfoto met mijn telefoon en vergrootte die. ‘SMV46AX02N/04’, stond er. Eind goed, al goed. Daar googelde ik al op ‘wieltjes onderkorf SMV46AX02N/04’. Ik vond het heel professioneel van mezelf, jammer alleen dat het niet hielp. Google schotelde me een heleboel verschillende wieltjes voor, in alle kleuren en maten. Sommige léken niet eens op mijn wieltjes.

Een Agnes

Ik vergrootte de foto nog wat verder en zag dat er nog meer nummers op stonden. Maar welke van die nummers moest ik nu hebben? Pas bij het derde nummer was het raak. Ik was inmiddels al uren bezig, maar nu kon ik dan toch eindelijk die @#$#@#-wieltjes bestellen. Een hele ochtend verknoeid. Terwijl ik met koffie zat uit te hijgen, dacht ik mokkend na over het geval. Waarom heeft zo’n afwasmachine niet gewoon een náám in plaats van een heleboel rare nummers? Waarom zou je zo’n machine niet gewoon Agnes noemen in plaats van SMV46AX02N/04? Ja, wij hebben een Agnes. De buren hebben een Maarten, mijn moeder heeft een Nicolien, mijn dochter een Gerard en in het vakantiehuis stond een aftandse Céline. En dat je dan gewoon nieuwe wieltjes voor Agnes kunt bestellen. Liefst zetten ze de naam Agnes ook in grote, duidelijke letters op die machine. Waarom niet? Waarom moeilijk als het ook makkelijk kan? Het is allemaal de schuld van het patriarchaat.