Tegen déze stroefheid in de slaapkamer helpt glijmiddel helaas niet

Met mijn libido is niks mis, net als met ons seksleven, maar één ding gaat nog altijd stroef. En ja, dat is mijn schuld...

We bleken avontuurlijker dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. Dat was een openbaring na meer dan dertig jaar in onze relatie. We begonnen een aantal jaren geleden te lezen over seks en de ervaringen van anderen, en sommige daarvan pasten we zelf toe. Van het overwegen van een open relatie tot testjes over seksuele afwijkingen en porno – alles kwam aan bod. Meestal tot ons beider tevredenheid, maar er is één ding dat een beetje stroef blijft lopen (en nee, dit wordt geen column over glijmiddel).

Hij zou het prettig vinden als ik wat vaker seks zou initiëren, en dat blijf ik heel moeilijk vinden. Ik wacht altijd totdat hij laat merken dat hij zin heeft. Waarom dat is, weet ik niet zo goed. Ik zit niet wiebelend op de bank te wachten totdat híj zin krijgt, ik krijg vaak pas zin in seks als hij avances maakt. Als een roodharig Doornroosje dat eerst wakker moet worden gekust.

Terwijl ik in het dagelijks leven heus niet op mijn mondje ben gevallen en durf te vragen wat ik wil, lukt dat me in deze situatie niet. Ik ben daarin blijkbaar niet alleen. In haar boek Wellust - waarom we als vrouwen te weinig van seks genieten en hoe we dat veranderen noemt seksuoloog en arts Elise van Alderen een aantal redenen waarom vrouwen geen eerste stap nemen als het om seks gaat.

“Dat de man vaak degene is die het initiatief neemt, is mede het gevolg van socioculturele rollen en stereotypes. Veel vrouwen nemen dan automatisch een reactieve positie in, en laten het initiatief over aan hem, zonder erbij stil te staan dat ze zelf de actieve en initiërende rol kunnen pakken.” Ik ben op geen enkel vlak in mijn leven erg afwachtend, dus ik ben niet overtuigd dat dit in mijn geval de reden is.

De seksuologe vervolgt, en daarin kan ik me iets beter vinden: “Als een vrouw al seksueel verlangen ervaart, is het voor haar vaak moeilijker dan voor een man om dit te tonen. Veel vrouwen hebben van jongs af aan de boodschap meegekregen dat ze afwachtend moeten zijn. Het is gewoonweg veel minder geaccepteerd dat ze hun zin in seks laten zien en hier initiatief in nemen. Er heerst een beeld dat dit ‘niet passend’ of ordinair is. Het is moeilijk je daardoor niet te laten beïnvloeden wat je eigen seksuele verlangens betreft.”

Hoewel ik zeker geen braaf meisje (meer) ben, heeft dat gedrag nog altijd voordelen ten opzichte van het tegenovergestelde. Een vrouw die zich laat horen wordt eerder hysterisch genoemd (of ‘sletterig’ als het om de slaapkamer gaat) dan doortastend zoals bij een man.

Van Alderen besluit: “Ook zijn er vrouwen die bang zijn dat ze de controle verliezen als ze toegeven aan hun zin in seks. Dat zorgt voor stress, die maakt dat hun seksuele verlangens niet opkomen of heel gauw weer verdwijnen.” Neuh, dat is het zeker niet. Ik vind het juist heel prettig om de controle te verliezen, da’s juist het leuke aan seks.

Therapeuten zeggen altijd dat het onderkennen van het probleem de eerste stap naar ‘genezing’ is. Nu nog even bedenken hoe. Volgens vriend M. hoeft het niet ingewikkeld te zijn: “Mannen zijn niet goed in het oppikken van hints, maar eenmaal in bed een hand op een naakt dijbeen of een aai ergens, dat snappen we echt.” Zou het zo simpel zijn?