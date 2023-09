Tessa: “Dat ik hier vrijwel geen familie heb, voelt soms als zweven”

Tessa Leuwsha schaamt zich voor de ongastvrije behandeling die Surinamers bij een bezoek aan Nederland ondergaan.

“Fredje! Fredje, kom dan!” Gehurkt voor de poort zit Jantje, mijn bonusneef van tien jaar. Mijn hart maakt een koprolletje van blijdschap. Hij en zijn moeder Anuska zijn onlangs uit onze buurt vertrokken, omdat hun huis werd gesloopt. Nu wonen ze ver weg en ik mis het om Jantjes stem dagelijks te horen. Op mijn schoonfamilie na heb ik in Suriname vrijwel geen familie.

Dat voelt soms als zweven. Je kunt nog zo veel videobellen, er gaat niks boven een echt gesprek. Jantjes moeder en haar zus ken ik al heel lang, ze voelen als familie. Ik open de poort en Jantje rent op onze teckel Fredje af om hem te knuffelen. Zijn moeder houdt haar fiets vast. Naast haar staat haar zus, ook met een fiets én een dochtertje van twee aan de hand. De zussen kregen hun kinderen jong.

“Tante Tessa, we gaan op vakantie naar Nederland!”, zegt Jantje enthousiast. “Echt?”, vraag ik. Een reis naar Nederland is voor veel Surinamers niet te betalen. “Mevrouw Tineke laat ons halen”, zegt Anuska trots. Zij en haar zus zijn beiden in een kindertehuis opgevoed door de Hollandse Tineke. Hun biologische moeder was ook nog een tiener toen ze hen kreeg. Kinderen van tienermoeders belanden wel vaker in een tehuis. Pas als de moeders een eigen inkomen hebben, halen ze hun kinderen weer op. Of niet. Ik vind het pijnlijk dat voorbehoedsmiddelen niet voor iedereen makkelijk te krijgen zijn, of te duur. Terwijl een kind hebben natuurlijk nog veel meer kost. Na haar pensionering is Tineke teruggekeerd naar Nederland. Nu kwakkelt ze met haar gezondheid en wil ze ‘haar meiden’ nog één keer zien.

Jantje maakt een vreugdedansje om ons heen, hij is nog nooit op reis geweest. “Alleen het visum nog”, zegt Anuska angstig. Surinamers hebben een visum nodig om Nederland in te komen, maar jaarlijks wordt zo’n twintig procent van de aanvragen afgewezen. Hartverscheurend, vooral voor mensen die zieke familieleden willen bezoeken of een begrafenis willen bijwonen. Alsof iedereen in Nederland wil blijven, ook al heb je huis en haard in Suriname. Als Nederlander schaam ik me soms voor die ongastvrije behandeling. “Heb je alle stukken al?” Anuska knikt. “Dan komt het vast goed”, zeg ik. Maar zeker ben ik er niet van.

Twee weken later krijg ik gelijk. Anuska belt: “Onze visa zijn afgewezen!” Ik word kwaad, maar houd me in. “Jammer”, zeg ik. “Toch maar weer bellen dan, met tante Tineke.”