Tessa: "De timmerlieden dachten dat het spookte op de plantage”

Tessa haalt een herinnering op aan haar oma, terwijl ze over de plantage loopt.

Ik word wakker in een van de oude politiewoningen op de plantage. Het is zondagochtend, net licht. Even weet ik niet waar ik ben, dan duw ik de houten raamluiken open. Het gras en de bomen glinsteren van de dauw. Ik ben dol op de prille ochtend, de rust die over het land hangt. Even later stap ik in mijn gympen. Het grind knarst onder mijn voeten als ik over het pad langs de voormalige gevangenis richting de rivier loop. Frederiksdorp was ooit een koffie- en cacaoplantage, er hebben tot slaaf gemaakten gewerkt en daarna contractarbeiders uit Brits- en Nederlands-Indië. De contracttijd was niet veel beter geweest dan de slaventijd. Om de arbeiders onder de duim te houden, was de gevangenis gebouwd, en voor de agenten woningen.

Mijn man Sirano en ik waren net begonnen om de plantage in stand te houden. De historische panden, waaronder de achttiende-eeuwse directeurs- en dokterswoningen, waren overwoekerd geraakt. De vorige eigenaren, een Nederlander en zijn Surinaamse vrouw, hadden ze van de ondergang gered. Toen ze op leeftijd raakten, had het stel er geen fut meer voor gehad. En zo zijn wij in het avontuur gestapt. Sirano wist zeker dat de plantage kon veranderen in een plek waar je de geschiedenis kon herdenken en tegelijkertijd genieten van de prachtige natuur. Ik wist het zo net nog niet. Hoe dan? Met al dat leed dat er had plaatsgevonden? En de natuur werkte ook niet mee. Bij aanvang van de bouw van de logeerhuizen, kwam de regen maandenlang met bakken uit de lucht. Alsof we iets deden wat niet mocht. Tot overmaat van ramp dachten de timmerlieden dat het spookte in de oude huizen waarin ze sliepen. Ze wilden weg.

In die tijd begon ik te dromen over mijn Surinaamse oma. Toen ze in mijn jeugd een tijdje bij ons in Amsterdam logeerde, had ze eerst alle kamers zorgvuldig ingezegend. Ze sprenkelde water uit een kalebas in alle hoeken en prevelde er spreuken bij. Zij had dat ritueel van haar pleegmoeder geleerd, en die weer van haar moeder. Midden in een nacht, toen we niet konden slapen, hadden Sirano en ik hetzelfde gedaan. Bij alle oude panden stilgestaan met ons kommetje vol rivierwater, waarin bloemblaadjes dreven. Uren zijn we bezig geweest. Na afloop hadden we ons moe en voldaan gevoeld.

Boven de rivier prikt de zon door laaghangende mist. Ik sla af naar links en begin aan een flinke wandeling.