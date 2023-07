Tessa: “Ik doe wel stoer, maar bij emoties steek ik liever mijn kop in het zand”

Tessa is in Ghana en moet wennen aan de manier waarop mensen ‘please’ achter elke zin zeggen uit beleefdheid.

“Hoe ver is het nog?”, vraag ik in het Engels, steunend met mijn handen op mijn knieën. Een paar stappen achter me drinkt Sirano water uit zijn flesje. Hoger op de heuvel staat Martha, onze gids. “Please not far”, zegt ze. We zijn in Ghana omdat ik meer wil weten over het land waarvandaan mijn Afrikaanse voorouders zijn verscheept. De eerste bewoners van Suriname waren inheemsen, daarna kwamen Afrikaanse tot slaaf gemaakten en vervolgens Hindostanen en Javanen uit India en Indonesië, om als contractarbeider te werken. Ik heb lang over deze reis nagedacht, want ik durfde niet goed. Ik kan behoorlijk stoer doen, maar als het om emoties gaat, steek ik liever mijn kop in het zand.

Martha klautert behendig voor ons uit. Ik schat haar rond de twintig, en ze heeft een diepbruine huid. In bijna elke zin zegt ze please. Ik vraag me af of ze dat alleen bij toeristen doet, of dat haar beleefdheid genetisch is ingeprent. De Portugezen, Denen, Zweden, Nederlanders en Britten die hier vanaf de vijftiende eeuw huishielden, hebben zich altijd superieur gevoeld. Maar dan zucht ze gelukkig diep, alsof ze daarmee laat weten dat ze meer te doen heeft dan hier met ons whities deze heuvel beklimmen. Ik schrik ervan dat we in Ghana als wit worden gezien en sommige mensen in elke zin please tegen ons zeggen.

Vanaf de heuvel is het uitzicht op het meer adembenemend en uit Martha’s dorp klinkt het gemekker van de geiten. “Kom, laten we een selfie maken”, zeg ik om het ijs te breken. Het lukt: glimlachend slaat ze haar arm om me heen.

Op de terugweg zien we mango’s rond een boom liggen. Sirano en ik rapen er ieder eentje op, spoelen ze af en trekken de schil eraf met onze tanden, zoals in Suriname. “You want to see my house?”, vraagt Martha, alsof we opeens vrienden zijn. We knikken: graag. Het huis is gebouwd van grote opgestapelde keien. Op de vierkante binnenplaats stelt ze ons voor aan haar twee broertjes en zusje. Met een grote kan schept ze water voor ons uit een regenton. Wij zijn zelf ook gewend om regenwater te drinken. Misschien dat Martha ons daarom toevertrouwt dat ze liever in de stad wil wonen dan in dit bergdorp vol kippen en geiten. Verklaren kan ik het niet, maar het is alsof ik een beetje ben thuisgekomen.