Tessa: “Mijn vader leerde me Nederlands te ‘doen’ om mijn kansen te verhogen”

Tessa Leuwsha gaat op zoek naar haar roots. In Ghana krijgt ze een paar belangrijke inzichten.

“Look!” Onze chauffeur wijst uit het raam. Tussen een rij palmbomen zie ik de blauwe zee en opeens een donker fort: Fort Amsterdam. Sirano en ik zijn in Ghana, omdat ik meer over mijn roots wil weten. Met een taxi rijden we van de drukke hoofdstad Accra naar het kustplaatsje Elmina. Langs de kust van Ghana, vroeger Gold Coast genoemd, stonden tientallen handelsforten. Europeanen ruilden er spullen, zoals stoffen en buskruit, voor tot slaaf gemaakte Afrikanen, die ze verscheepten naar plantages. En omdat de vraag naar gratis arbeidskrachten almaar toenam, steeg ook het aanbod.

Bij het zien van het bord ‘Fort Amsterdam’ voel ik een steek in mijn buik: Amsterdam is mijn geboortestad, maar toen ik er opgroeide, hoorde ik nooit iets over Nederland en de slavernij. Ik wist dat mijn vader uit Suriname kwam, meer niet. Hij had me geleerd dat je vooral Nederlands moest doen en spreken, dan had je meer kans in het leven. Terugkijkend doet vooral dat pijn: nooit echt jezelf mogen zijn.

Even later zien we nog een fort: Fort Elmina. Het was ruim twee eeuwen in Nederlandse handen en wordt hier zwierig kasteel genoemd, alsof er prinsjes en prinsesjes verbleven in plaats van opeengepakte slaafgemaakten in de kerkers. De chauffeur laat ons uitstappen om op afstand foto’s te maken. Ik leun een paar tellen tegen de auto, weet niks te zeggen en staar naar het witte fort en de blauwe baai ervoor met de dobberende vissersboten. “Yeah, it’s beautiful, right?” vraagt de chauffeur, alsof hij mijn gedachten kan raden. Maar ik denk ook aan Suriname als kolonie en aan de slavernij. Zonder deze forten had dat allemaal misschien niet eens bestaan.

Twee dagen later bezoeken we het fort. In de donkere kerker waar de vrouwen zaten luister ik naar het verhaal van een gids en strijk met mijn vingers langs de ruwe stenen. Vlak boven ons hoofd was voor de witte mensen een zaal ingericht als kerk. Bidden met jammerende mensen onder je voeten... Dat ik een tekst in het Nederlands gewoon kan lezen, maakt het extra wrang. Ook mijn voorouders zijn mogelijk door deze gangen geleid. In verschillende hoeken hebben bezoekers boeketten neergelegd met plastic bloemen. Dat die bloemen niet kunnen verwelken, terwijl de slaafgemaakten hier bij bosjes stierven, maakt me nog treuriger.

“Je kunt de veerkracht van Afrikanen niet breken”, had onze taxichauffeur vastberaden gezegd. Als we weer buiten staan en ik de zeebries met mijn krullen voel spelen, is dat waar ik aan denk.