Tessa: “Na al die jaren samen herken ik het patroon: dat korte lontje, zijn kribbigheid”

Tessa en haar man Sirano gaan er even samen tussenuit. En dat was hoognodig.

“Nou ja, je stapte zomaar opeens uit, ik zat nog midden in mijn verhaal!” zeg ik verontwaardigd. Sirano legt een netje sinaasappelen op de achterbank en trekt weer op. “Ik had gewoon zin in fruit, niks aan de hand.”

We hebben drukke weken achter de rug. Sirano in Nederland voor werk, ik alleen thuis en ook druk. Na al die jaren samen herken ik het patroon van overwerkt zijn wel: dat korte lontje, zijn kribbigheid. Maar de weg terug naar gezellig samenzijn gaat bij ons niet altijd vanzelf. Daarom zijn we nu op pad naar onze plek langs de kreek, gewoon even met z’n tweetjes. Nu moeten we daar nog zien aan te komen zonder elkaar in de haren te vliegen. Ik had het over mijn oom in Nederland, die onverwacht ziek is geworden, en hoe dat nu moet met zijn verzorging. Nu heb ik geen zin meer om de draad van het gesprek op te pakken. Het blijft een tijdje stil in de auto en ik baal ervan dat de radio stuk is. Stuurs kijken we voor ons uit.

“Sorry hoor”, zegt Sirano opeens. “En ik ben ook nog de accu voor het licht vergeten.” Het begint te motregenen. De gedachte aan overnachten in een klamme, donkere boshut zonder elektriciteit vind ik behoorlijk onaantrekkelijk. Maar ik zeg: “Nou, we hebben vast nog wel wat kaarsen, moet lukken.” Als we aankomen, begint het al te schemeren. Terwijl we vlug de deuren en raamluiken openen, de vloermat uitrollen en de meubels het balkon op dragen, voel ik me al ontdooien. Eindelijk zijn we met zijn tweeën, zonder telefoonbereik.

Als we klaar zijn met kamp maken, slaat Sirano zijn armen om me heen. We luisteren naar de geluiden van het bos, de regen op de bladeren.

“Weet je nog hoe vaak we hier kwamen toen de kinderen klein waren?” vraag ik. “God, al die speurtochten die we deden en de spelletjes in het water!” Ik kan zijn gezicht achter me niet zien, maar voel hem glimlachen. In een opwelling draai ik me naar hem om. “Zullen we nog een duik nemen?”

“Nu? Ja, waarom niet?” Sirano steekt vlug een paar kaarsen aan en begint zijn kleren uit te trekken. Even later liggen we in de donkere kreek, het water is ijskoud. Ons kampje ziet er bij kaarslicht romantisch uit. “Hé, ik deed ook best lullig vanmiddag”, zeg ik. “O, dat? Was ik al vergeten.” We houden elkaar stevig vast voor wat warmte.