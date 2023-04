Tessa neemt deel aan een spirituele ceremonie en voelt zich helemaal ‘samasama’

Tessa en haar man zijn uitgenodigd om samen met de dorpelingen, de Saamaka-marrons, ‘het jaar te openen’.

Het jaar is goed op stoom en ik ben weer druk aan het jongleren met al mijn verschillende petten; die van moeder, dochter, vrouw, schrijver en ondernemer. Ook in Suriname is het vaak flink aanpoten. Van mijn zen-vriendin, zoals ik haar soms plagerig noem, heb ik geleerd om bij drukte juist niet nog meer prikkels op te zoeken, maar in gedachten naar binnen te keren.

Met mijn ogen gesloten denk ik terug aan de eerste week in januari. In het Boven-Surinamegebied, tropisch regenwoud. Sirano en ik lieten na de lunch onze gasten achter met een gids, terwijl wij stroomopwaarts voeren naar het dorp Pada Lafanti. We waren er uitgenodigd om samen met de dorpelingen, Saamaka-marrons, het jaar te openen. Deze nazaten van gevluchte tot slaaf gemaakten leven traditioneel, met Afrikaanse rituelen. Als we komen aanlopen zien we mannen met bossen kruiden op hun schouders in een kring rond een grote mangoboom lopen, de stam omkleed met stof. Het motregent, alles ruikt lekker, naar fris blad.

We mogen plaatsnemen in de cultuurhut, binnen zitten acht mannen, vier kinderen en een vrouw, gekleed in fleurige omslagdoeken. Buiten klinken vrolijke kinderenstemmen. Een man op een krukje slaat op een drum, zijn armen zijn fors gebouwd, zijn huid diepzwart. De obiaman, spiritueel leider, zingt. Hij is een jongen van net in de twintig, met een gouden tand en een doek om zijn hoofd. Er gaat een sigaar rond en uit een literfles wordt bier op de lemen grond gesprenkeld. De bijeenkomst is zo bijzonder, ik voel me helemaal één met de plek en de mensen, ik kan aan niets anders denken.

De mannen brengen de kruiden naar binnen en de obiaman blaast er rook, zijn zegen, over uit. Hij begint in Saamaka te praten, snel en opgewonden. Ik hoor de woorden samasama en bunbunu. Mengen, samenvoegen. “We moeten één zijn”, legt een man naast ons uit. “Eén zijn van hoofd en hart, geen ruzie maken. Dat is goed.” Ik knik een paar keer. Later op de avond worden de kruiden gekookt en krijgt iedereen in het dorp een kruidenbad. “Wij hebben geen kerk,” zegt de man, “dit is ons ritueel. Van onze voorouders, we zijn ermee opgegroeid.” “Mooi”, zeg ik en snuif de geur op van de kruiden, de rook, de vochtige aarde buiten.

Als ik mijn ogen weer open, voel ik me iets rustiger. Meer samasama: één van hoofd en hart. De obiaman en mijn zen-vriendin hebben helemaal gelijk.