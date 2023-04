Tessa: “We varen tussen honderden lotusbloemen, wat een sprookje”

Tessa leert haar buurvrouw, mevrouw Dipai, beter kennen door samen roti te maken.

Het is zondag. Onder het ruime afdak bij mevrouw Dipai hangen verschillende vogelkooitjes en in een hangmat ligt haar schoondochter te schommelen. Het huis is te vinden op de voormalige Plantage Johan en Margaretha, een kwartier lopen van onze Plantage Frederiksdorp. Mevrouw Dipais voornaam ken ik niet. Eerbied en respect tonen voor ouderen wordt er in Suriname met de paplepel ingegoten.

Samen met onze vrienden Wim en Yvonne, die in de jaren negentig in Suriname hebben gewerkt en nu hier op vakantie zijn, gaan we bij haar roti leren maken. Mevrouw Dipai draagt een bloemetjesjurk, zwarte sokken in badslippers en op haar hoofd een blauw haarnetje. Ze is een selfmade zakenvrouw, beheert niet alleen een rotizaak, maar ook een visbedrijf aan huis met verschillende boten. “Je moet meer olie zetten”, zegt mevrouw Dipai in onvervalst Surinaams-Nederlands, en giet nog een flinke scheut zonnebloemolie in de kom met deeg. “Echt, nog meer?” vraagt Yvonne verbaasd, terwijl ze het deeg kneedt en er ballen van vormt. Daarna ben ik aan de beurt. Met een deegroller rol ik de ballen tot platte pannenkoeken. Onze mannen schillen aardappelen en snijden kousenband.

Ondertussen vertelt mevrouw Dipai over haar grootvader, die uit India naar Suriname kwam om op een plantage te werken en recepten uit zijn thuisland meenam. Ze vertelt ook dat een van haar dochters is overleden en dat haar vier zonen allemaal visser zijn. Het valt me op hoe ogenschijnlijk neutraal ze over haar verloren dochter praat. De familie is hindoe. Op het erf staat een offerplek met een beeld ter ere van de god Shiva. Op het altaar liggen verse bloemen. Wekelijks komt de familie hier bijeen om te bidden. Met een blik op twee flinke pannen op het vuur, de een met kip, de ander met aardappelen en kousenband, zegt mevrouw Dipai: “Dit moet stoven, gaan jullie maar even varen.” Het achtererf grenst aan een kanaal. We lopen achter een van de zonen aan naar een smalle houten boot. Even later varen we tussen hoog gras, trekken met z’n allen de boot over een modderige helling en belanden in de Lotusvallei, een prachtig uitgestrekt meer. Overal steken witte lotusbloemen uit het water, slanke reigers stappen van blad naar blad. We worden er stil van, zo mooi is het hier.

Als we weer aanmeren, staan onder het afdak dampende schalen op tafel. We eten op z’n Hindoestaans met onze handen. “Lekker?” vraagt mevrouw Dipai. “Heerlijk!” antwoorden we met volle mond.