Volgens de seksuologe was er niks mis met mijn libido

Zo tussen mijn veertigste en mijn vijftigste had ik geen seks. Nee, nooit. Ik dácht er zelfs niet meer aan. Het hele concept ‘seks’ verdween uit mijn leven.

Dat ik nooit meer bezig was met seks, dat het zelfs geen moment in me opkwam, kan ik me nu bijna niet meer voorstellen. Toch is dat helemaal niet zo vreemd, zegt seksuologe Elise van Alderen in haar boek Wellust: “Men denkt vaak dat de zin in seks toeneemt naarmate het langer geleden is dat je seks had. Dit is niet juist. Net als seksuele opwinding gaat zin in seks vanzelf weer over als je er niets mee doet, en er zal dan niets nadeligs gebeuren. Ook stapelt zin in seks zich niet op als er wel zin maar vervolgens geen seks is. Zin in seks dooft vaak juist uit: als je een tijd geen seks hebt, zorgt dit vaak voor minder zin.”

Áls ik destijds al eens peinsde over waarom we geen seks meer hadden, dan dichtte ik dat toe aan mijn verminderde libido. Het was druk, we hadden een jong kind, ik zat nog volop in de carrièremodus... drukdrukdruk. Niet zo gek dus, verklaarde ik aan mezelf, dat ik geen zin meer had. Mijn libido lag nu gewoon even lager dan dat het zijne. Of dat van hem was hoger, het is maar van welke kant je het wil bekijken. Vond ik best logisch klinken.

Van Alderen vindt dat echter onzin. ‘Zin in seks is geen onveranderlijke eigenschap die iemand heeft, maar iets waarop je zelf invloed hebt, een toestand die je kunt opzoeken. Het libido – een veelgebruikt begrip waarmee wordt bedoeld dat iedereen een vaste hoeveelheid zin in seks heeft die bij die persoon hoort, en dat voor mannen hoog is en voor vrouwen laag – bestaat niet. Evenmin is het mogelijk een hoog, laag of geen libido te hebben. De vaak gehoorde uitspraak “ik heb nou eenmaal een lager libido dan mijn partner” berust op een misverstand. Zin in seks is niet iets waarvan je een vaststaande hoeveelheid hebt en geen controle over hebt, maar iets dat je laat ontstaan, elke keer weer.’ O, oké. Sorry, dokter.

Wat was het dan wel? Ik hield nog steeds van mijn partner, ook al verlangde ik lichamelijk niet naar hem. Werd dat gevoel van ‘bij elkaar horen’ in die seksloze jaren wellicht vervangen door het gezamenlijke ouderschap van onze zoon? Dat is immers ook een sterke verbondenheid, al is het via een omweg. We waren echt een hecht team met z’n tweeën. Die zoon werd echter volwassen en had ons minder (of anders) nodig dan voorheen. In de jaren die volgden, vonden mijn partner en ik langzaam weer een direct lijntje naar elkaar.

De eerste keer dat we het weer deden na het Seksloze Decennium was een mijlpaal en voelde een beetje als onze eerste keer. We weten ook allebei nog precies waar het was – in een Keulse hotelkamer – en wat we deden. Was het daarna meteen een dolle boel in onze slaapkamer? Nee, hoor, maar het was wel het begin van een nieuwe fase. Onze libido’s lijnden in ieder geval weer op en dat bleef sindsdien ook zo. Mag ik het zo wel omschrijven, dokter Van Alderen?