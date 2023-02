Adeline Mans staat versteld van de drek die mensen spuien over prinses Amalia: “Waren we niet allemaal ooit dat jonge meisje? En zijn we vergeten hoe dat voelt?”

De pantalon te kort voor haar benen, de blouse te groot voor haar postuur, de haren te veel in de krul voor haar leeftijd, de oorbellen te opzichtig, de hakken te hoog en een beetje een dikkerdje. Een kleine greep uit het repertoire aan commentaar over prinses Amalia deze week. Dit waren de meest milde. Ik zweer je dat ik vroeger thuis de deur had gebarricadeerd als mensen zoveel van mijn negentienjarige zelf vonden.

Was niet elke vrouw ooit dat meisje van net negentien jaar? De ene onzekerheid bovenop de andere gestapeld. Niet eens zo diep vanbinnen, maar juist net onder de oppervlakte. Al een beetje zichtbaar voor de buitenwereld? Door het gefriemel aan een ring, het klemmen van je vingers om een net wat te klein tasje, de armen strak langs je middel, die donkere blik waardoor je moeder van een kilometer kan zien hoe jij je voelt. En aan de andere kant van het scherm een schuimbekkend volk, dat gewoon geen seconde kan wachten met het neersabelen van de tiener.

Stel dat ik de negentienjarige Amalia was, dan brokkelde elke gemene opmerking me een stukje verder bij de enkels af. Ik had mijn ouders dat reisje laten steken waar het stukken minder zonnig is dan op de Caribische eilanden. Amalia niet, zij prikt een glimlach in haar wangen en trekt iets aan waar iedereen weer wat van mag vinden.

Stel dat je dochter of zelfs kleindochter Amalia was? Zou je dan ook zoveel derrie over haar uitstorten? Ik probeer mijn hersenpan te vouwen om het feit dat je zoiets dan wel doet over een meisje dat je nooit hebt ontmoet. Veilig vanachter je laptop aan de keukentafel even een potje online bodyshamen en beledigen, is dat ook maar weer afgevinkt voor vandaag. Het lucht vast lekker op. Ik hoop dat Amalia niks leest en niks hoort, maar ik weet wel beter. Het is toch alsof mensen aan de andere kant van de kamer net wat te zacht over je praten. En probeer dan maar eens níet te luisteren.

Weet je wat zonde is? Als je zo druk bent met van alles van haar te vinden, dan mis je de echte Amalia nog. Die met de lieve, kleine hand om het middel van haar moeder, het meisje dat tot haar knieën de zee instapt zonder zich druk te maken om een natte jurk en de jonge vrouw met haar lach als ze ineens op haar gemak is bij iemand. Blijkbaar kunnen volwassen mensen niet verder kijken dan de buitenkant.