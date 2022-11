Wieke: “‘Als ik dit had geweten in 1978, was ik nooit met je getrouwd!’ zegt Rob”

Wieke wil haar tuin opleuken met een bijzonder voorwerp, Rob staat daar niet bepaald om te springen.

Soms zie ik de dingen niet meer zo scherp. Letterlijk. Over figuurlijk scherp zien heb ik het nu even niet, dat lukt meestal prima.

Vanuit mijn werkkamer kijk ik uit op onze tuin en die van de achterburen. En wat zie ik daar ineens op hun terras staan? Een levensgroot schaap. “Wat moet jij met dat schaap?” app ik buurvrouw Jos. “Voor de gezelligheid, we kletsen wat af!” appt ze terug. “Hij staat er zo stil bij!” tik ik. “Zij", zegt Jos, “ZIJ. En ze heet Dolly". Ze zegt dat het tijd wordt voor de opticien, want het is een stenen beeld van een schaap. Ik dacht heus dat ze leefde, zo bedrieglijk echt ziet ze eruit en misschien had Jos haar wel gered uit een weiland, omdat het dier met haar achterpoten omhoog lag. “Onmiddellijk ingrijpen als een schaap op haar rug ligt”, zei mijn vader altijd en hij had er verstand van. Niet dat wij nou zo vaak schapen met de poten omhoog zagen liggen, maar je kunt toch beter onthouden wat je in zo’n geval te doen staat.

Schaap Dolly voegt echt iets toe aan mijn uitzicht. Verderop in de straat staan stenen kippen. En nog verderop kabouters. Die leven ook niet. Vroeger wilde ik zo graag dat ze echt zouden bestaan. Ik vind het meestal kitscherig, beelden in de tuin. Een kikker die zit te vissen bijvoorbeeld, brr. Maar Dolly is zo koddig en ook een beetje zielig, met haar gebroken achterpoot.

Dolly, het schapenbeeld van de buren. Beeld Wieke Biesheuvel

Eigenlijk lijkt het me hartstikke leuk: een dier voor ons keukenraam. Geen schaap, er is maar één Dolly en het zou na-aperij zijn. Maar een koe? Ik geef Rob een hint: “Ik zou wel een koe in de tuin willen.” Hij vraagt of hij iemand moet bellen, een crisisdienst of zo. Hoe langer ik erover nadenk, hoe geweldiger het me lijkt. Van Rob krijg ik geen koe, da’s duidelijk. Zal ik er zelf eentje kopen? “Je laat het!” waarschuwt hij. “Geen echte, een stenen koe!” leg ik uit, “net zoals Dolly van Jos.” “Wat ook leuk zou zijn,” peins ik hardop, “een olifant!” “Als ik dit had geweten in 1978”, zegt Rob, “was ik nooit met je getrouwd! Je ouders hebben dit verzwegen en dat valt onder verborgen gebreken.” Mijn ouders wisten helemaal niet dat ik op latere leeftijd ineens gefascineerd zou zijn door stenen dieren. Dit natuurlijk bij gebrek aan echte exemplaren.

Bij elke Facebookfoto van een aandoenlijk kijkend hondje dat een baas zoekt, denk ik: zal ik? Maar de nadelen winnen het altijd van de smeltgevoelens. Vandaar dat ik wel iets zie in een leuk, groot stenen dier in de tuin, zoals een koe. Die olifant krijg ik er niet door. Ik kan die koe natuurlijk gewoon laten komen en doen alsof ik niet weet wie hem daar heeft neergezet. “Mijn naam is haas”, zeg ik dan, om het dierenthema vast te houden. Of dit: “Ik had een stukje geschreven over een eventuele aanschaf van een koe en nu is vast iemand zo lief geweest om me te verrassen.” Het lijkt me ook best praktisch. Nooit meer gedoe voor mensen om ons huis te vinden: “Wij wonen in het Huis met de Koe!”

Hoe langer ik erover nadenk, hoe aantrekkelijker het idee. Ik laat er een microfoontje in zetten, want hoe leuk zou het zijn als elke bezoeker begroet wordt met verwelkomend geloei? Nu nog een stenen koe zoeken.